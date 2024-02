Wieder Hunderttausende bei Demos gegen Rechtsextremismus

Hauptinitiator der Demo in Würzburg ist Fridays for Future. Angeschlossen haben sich unter anderem Omas gegen Rechts, Seebrücke, Bündnis Zukunftsklima, Omas for Future, Jusos Würzburg, Grüne Jugend Würzburg, Linksjugend Würzburg, DGB-Jugend Unterfranken, Ende Gelände, Letzte Generation, End Fossil, und GEW Unterfranken. Angemeldet sind 700 Personen. Auch im oberfränkischen Kronach findet eine "Kundgebung gegen rechts" statt.

Rund 30.000 Menschen in Freiburg

Auch in Baden-Württemberg wird protestiert. So gehen unter anderem in Freiburg am heutigen Samstag Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Nach Polizeiangaben haben sich rund 30.000 Menschen versammelt, zuvor war von rund 20.000 die Rede. Zur größten Veranstaltung im Bundesland hatten mehr als 300 Organisationen, darunter der Fußball-Bundesligist SC Freiburg, Gewerkschaften und Kirchen aufgerufen.

Nach einer Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge setzte sich der Demonstrationszug durch die Freiburger Innenstadt in Bewegung. Ähnliche Proteste wurden auch anderenorts angemeldet - so in Lahr, Lörrach, Wiesloch und Aalen.

Zu den Demos brachten die Teilnehmer etwa Transparente mit Aufschriften wie "Menschenrechte statt Rechte" und "Deutschland bleibt bunt" mit. Auch Bauern mit Traktoren beteiligten sich an der Aktion.

Tausende in Nordrhein-Westfalen demonstrieren

Auch in Nordrhein-Westfalen sind am Samstag wieder viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Allein in Krefeld demonstrierten rund 10.000 Bürgerinnen und Bürger. Zur Teilnahme aufgerufen hatte dort ein breites Bündnis unter anderem von Vereinen, Initiativen, Parteien, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften. Das Motto lautete "Krefeld verteidigt rote Linie der Demokratie". In Schwelm gingen nach Polizeiangaben mehr als 2.500 Menschen auf die Straße. Die Demonstration stand unter dem Motto "Für Rechtsstaat und Demokratie". Das Internetportal "Zusammen gegen Rechts" verzeichnete für Samstag mehr als 20 Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, für Sonntag weitere sieben.

Proteste nach Correctiv-Recherche

Seit gut drei Wochen gehen überall in Deutschland immer wieder Zehntausende Menschen gegen rechts auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass er bei dem Treffen über "Remigration" gesprochen hat. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen mit internationalem Hintergrund das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Laut Correctiv-Recherche nannte Sellner in Potsdam drei Zielgruppen: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht – und "nicht assimilierte Staatsbürger".