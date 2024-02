Schlagabtausch statt Blumenstrauß: Politischer Valentinsmittwoch

Aiwanger: CSU muss vor mir nicht Angst haben

Die Freien Wähler bewerben ihre Kundgebung in Deggendorf als "Auftakt ins Europawahljahr 2024". Aiwanger kündigte in der "Passauer Neuen Presse" an, seine Rede werde sich gegen alle richten, "die gegen gesunden Menschenverstand und gegen die vernünftige Mitte sind, also Ideologen und Extremisten jeder Art". Mit "Ideologen" meint er gewöhnlich die Grünen, mit "Extremisten" neben der AfD auch Parteien aus dem sehr linken Spektrum. Für Aiwanger ist der Kampf gegen Extremisten untrennbar mit dem Kampf gegen die Grünen verbunden: "Ich vertrete die Mitte und gehe gegen Ideologie vor, welche die politische Mitte auseinandertreibt."

Mit Blick auf die CSU gibt sich der Freie-Wähler-Chef dagegen versöhnlich: "Wir müssen zusammenarbeiten statt streiten, sonst nehmen wir uns nicht gegenseitig Stimmen ab, sondern die wandern am Ende an andere Parteien außerhalb der Bayern-Koalition ab." Er selbst sei ein "harmonieliebender Mensch. "Die CSU muss vor mir nicht Angst haben."

Aufmerksam beobachtet dürfte werden, ob Aiwanger in Deggendorf ähnlich deutliche Worte für die AfD finden wird wie für die Grünen. Auch der eine oder andere FW-Politiker würde sich vom Parteichef weniger Grünen-Verteufelung und mehr klare Kante gegen Rechtsextremismus wünschen. Die klaren roten Linien nach Rechtsaußen zu ziehen, überließ Aiwanger zuletzt häufig dem FW-Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl, der am Vormittag ebenfalls eine Rede halten wird.

AfD: Juristisches Nachspiel

Dass CSU-Chef Söder einmal mehr die AfD scharf angreifen wird, gilt als wahrscheinlich. Umgekehrt dürfte auch die AfD, die in Osterhofen zusammenkommt, wenig zimperlich im Umgang mit Söder sein.

Zu den Rednern zählt erneut AfD-Landeschef Stephan Protschka, dessen Äußerungen von 2023 ein juristisches Nachspiel haben: Weil er den Ministerpräsidenten unter anderem als "Södolf" und "Landesverräter" bezeichnet hatte, erließ das Amtsgericht Deggendorf gegen ihn einen Strafbefehl über eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen wegen Beleidigung. Protschka legte Einspruch ein, somit könnte es zu einem Gerichtsprozess kommen.

In der Einladung zu ihrer Kundgebung wirft die AfD sowohl der Berliner Ampel als auch der Staatsregierung vor, "Hass gegen die demokratische Opposition" zu schüren und die Gesellschaft zu spalten. Neben Protschka sprechen AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner, AfD-Bundesvize Stephan Brandner und Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah, die allesamt dem völkisch-nationalistischen Flügel der AfD zugeordnet werden.

"Lage zu ernst" für Klamauk

SPD und Grüne schicken jeweils ihre Bundesvorsitzenden ins niederbayerische Fernduell. Bei den Grünen in Landshut spricht neben Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze auch Omid Nouripour. Dabei will die Partei sich laut Einladung gegen "Söders Miesmacherei und Aiwangers Hetze" stellen und vor einem Rechtsrutsch warnen. Nouripour scheint zu wissen, was die Bayern von ihm erwarten, wie er in einem Video auf Instagram deutlich macht: "Und dann sagt man über den politischen Gegner, was man das ganze Jahr gedacht hat, aber nicht gesagt hat."

"Etwas ehrfürchtig" blickt SPD-Chef Lars Klingbeil auf seinen Aschermittwochs-Auftritt in Niederbayern: "Weil das für mich als Norddeutscher schon ein anderes Klima ist", sagte er dem "Münchner Merkur". Er habe zwar schon Aschermittwoch-Auftritte gehabt, "aber noch nie in der eigentlichen Hochburg." Schwerpunkt seiner Rede werde sicherlich der Umgang mit der AfD sein "und wie wir uns gegen die Pläne der Rechtsextremen stellen, die unser Deutschland zerstören wollen", schilderte Klingbeil dem "Straubinger Tagblatt". "Die Lage ist zu ernst, um nur Klamauk zu machen". Weiterer Redner in Vilshofen ist SPD-Landeschef Florian von Brunn.

Strack-Zimmermann, Wissler, Wagenknecht und Co

Darüber hinaus gibt es auch Aschermittwochskundgebungen mehrerer Parteien, die nicht im bayerischen Landtag vertreten sind. Die FDP hat in Dingolfing die Verteidigungspolitikerin und Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zu Gast. Bei der Linkspartei in Passau sprechen Bundeschefin Janine Wissler und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Ebenfalls in Passau organisiert das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ihre erste Aschermittwochskundgebung. Neben Ex-Linken-Chef Klaus Ernst hält auch Wagenknecht eine Rede. Die Bayernpartei, die den Politischen Aschermittwoch nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt hatte, hält ihre Kundgebung traditionell in Vilshofen ab. Die ÖDP ist in Passau. Am Abend folgt dann in Deggendorf noch der "umweltpolitische Aschermittwoch", zu dem der Bund Naturschutz in Bayern, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz sowie der Fischereiverband Niederbayern einladen.