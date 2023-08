Photovoltaik in der Altstadt: Montage nur bedingt erlaubt

Die Luke, über die Manfred Blasch auf das Flachdach seines Regensburger Altstadthauses gelangt, öffnet sich mithilfe eines Elektromotors. Die Energiequelle dafür liegt auf dem Flachdach: Neun Photovoltaik-Module. "Es müsste jetzt die erste Photovoltaik-Anlage im Welterbe-Bereich der Stadt Regensburg sein, die nach der Genehmigung gebaut und auch jetzt in Betrieb gegangen ist", sagt Blasch, als er auf dem Dach seinen Blick über die Altstadt schweifen lässt. Unter optimalen Bedingungen produziert die PV-Anlage so viel Strom, dass fast der gesamte Energieverbrauch des Hauses dadurch gedeckt wird. Der Stromzähler steht seit Tagen still.

Regensburg: 17 PV-Anträge, Hälfte genehmigt

Seit der Änderung der Altstadtsatzung sind im Regensburger Rathaus 17 Anträge von Altstadtbewohnern eingegangen, die im historischen Zentrum der Stadt eine Photovoltaik-Anlage errichten wollen. Gut die Hälfte wurde genehmigt. Darunter die von Manfred Blasch. Sein Haus - ein moderner Wohnturm, 2001 erbaut - bringt die beste Voraussetzung mit: ein Flachdach. Dort liegen die neun Module auf und sind somit von der Straße aus nicht zu sehen. Wäre die Anlage einsehbar, wäre es wohl kritisch geworden mit einer Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde. Denn trotz angepasster Altstadtsatzung und Änderungen beim Denkmalschutzgesetz, die seit 1. Juli in Kraft sind, können Anlagen immer noch abgelehnt werden.

Voraussetzung: PV-Anlage nicht einsehbar

Auch Claus Meier, der an einem Grüngürtel im Osten der Stadt zur Miete wohnt, hätte gerne eine Photovoltaik-Anlage an seinem Balkon installiert. Doch die Stadt hat ihm die Errichtung eines "Balkonkraftwerks" untersagt. In dem Bescheid heißt es: "Diese Anlage der haustechnischen Stromversorgung würde sich optisch durch das glatte Erscheinungsbild von der holzverkleideten Balkonbrüstung abheben und stört die Abfolge der Fassadenansichten von der Allee aus." Meier kann die Gründe nicht nachvollziehen, zumal der Balkon von der Allee wegen des Dickichts aus Sträuchern und Bäumen nicht zu sehen ist. "Und außerdem ist der Balkon jetzt wirklich kein denkmalschutzfähiges Gut." Claus Meier findet, dass das Gesetz von den Ämtern wesentlich offener ausgelegt werden oder zumindest der Einzelfall geprüft werden müsste. "Ich will ja schließlich keine Anlage auf dem Regensburger Dom errichten."