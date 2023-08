Landtagswahl: Wie die Bayern-SPD über zehn Prozent kommen will

Für die Präsentation ihrer Landtagswahlkampagne wählt die Bayern-SPD den großen Auftritt: Das Filmtheater am Sendlinger Tor in München mit roten Samtsesseln und am Eingang für jeden Besucher eine rote Extra-"Eintrittskarte für Bayerns Zukunft - Preis: bezahlbar für alle" mit einem weißen Abrissstreifen. An der Kino-Bar stehen dann Mini-Popcorn-Tüten mit dem Konterfei von Spitzenkandidat Florian von Brunn, mit rot-weißen Rauten und dem Spruch "POPULISMUS CORN" - das ..."ULISMUS" durchgestrichen.

Kanzlermacher-Agentur von Scholz bewirbt jetzt von Brunn

Drinnen im altmodischen Kinosaal vor der Leinwand, die beiden Landes-Vorsitzenden Florian von Brunn und Ronja Endres, die durchs Programm führen. Sie präsentieren Plakate und Social-Media-Clips zu den vier Themenfeldern, die zu den SPD-Wahlkampf-Kassenschlagern werden sollen: "Bezahlbare Energie, die das Klima schützt; kostenlose Kitaplätze für 780.000 Kinder; gute Pflege für 2,7 Millionen Senioren; faire Mieten für 7 Millionen Mieter". Das Design ist exakt das gleiche wie im SPD-Bundestagswahlkampf von Kanzler Olaf Scholz 2021 - für die Bayern-SPD arbeitet mit "Brinkert Lück" dieselbe Werbeagentur.

Von Brunn will als Gesicht der SPD mehr als 9,7 Prozent holen

Wie bei Scholz ist die Kampagne voll auf den Spitzenkandidaten Florian von Brunn zugeschnitten, obwohl den nach dem letzten BayernTrend des Bayerischen Rundfunks bislang nur ein Drittel der Bayern kennen. Von Brunn ficht das nicht an: Schließlich sei er erst seit zweieinhalb bei der SPD in seinen Spitzenpositionen Parteichef und Fraktionsvorsitzender im Landtag. Nach der Wahl würden ihn sicher wesentlich mehr Menschen kennen.

Außerdem gibt sich von Brunn zuversichtlich, dass die SPD im Vergleich zu 9,7 Prozent bei der Landtagswahl 2018 "deutlich zulegen wird". Man habe zwar ein "tolles Regierungsprogramm, aber Programme haben noch nie eine Wahl entschieden". Deshalb müsse die Wahlkampagne auf "jemanden zugeschnitten sein, der glaubwürdig und verlässlich sei, dem die Leute Kompetenz zusprechen". Deshalb sei er "eben das Gesicht dieser Kampagne", so von Brunn.

200 SPD-Bürgermeister und Landräte sollen für Vertrauen stehen

Geplant ist auch eine Aufkleber-Aktion "Hier regiert die SPD" für die Ortsschilder der rund 200 bayerischen Städte und Gemeinden, in denen SPD-Bürgermeisterinnen oder -Landräte amtieren. Vier Millionen Menschen - also rund ein Drittel der Bevölkerung im Freistaat - würden also schon der SPD vertrauen, so von Brunn, der in einem "starken, bezahlbaren Bayern, das sich alle leisten können" für "Wohlstand und Zusammenhalt" eintreten will. Mit seinem 5-Punkte-Wirtschafts-Plan habe er dafür bereits ein Konzept vorgelegt. Über Ansiedelungs- und Ausbaufördermittel soll etwa eine bayerische Batterieindustrie angeschoben und der Öko-Strom-Ausbau beschleunigt werden.

Bayern-SPD-Ikonen Ude, Maly und Renate Schmidt per Video dabei

Für die Social-Media- und TV-Spots standen auch bayerische SPD-Größen Pate, wie die ehemaligen SPD-Oberbürgermeister von München und Nürnberg, Christian Ude und Ulrich Maly, sowie die frühere SPD-Landesvorsitzende Renate Schmidt. Sie hatte einst - 1994 – noch 30 Prozent für die Bayern-SPD geholt. Ob das Programm des diesjährigen SPD-Spitzenkandidaten von Brunn wirklich zum Kassenschlager wird, das entscheidet sich in genau zwei Monaten: am 8. Oktober.