Erste Zivilklage wegen Impfschaden gegen Biontech in Bayern

In München beginnt am Dienstag das Verfahren zur ersten Zivilklage in Bayern gegen den Impfstoffhersteller Biontech wegen eines möglichen Impfschadens. Die Klägerin bekam im April 2021 eine Corona-Impfung der Firma Biontech. Sie gibt an, seit dieser Impfung dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen zu haben.

Klägerin fordert mindestens 250.000 Euro Schmerzensgeld

Nach Auffassung der Klägerin soll es sich dabei um einen Impfschaden handeln. Sie verlangt von Biontech mindestens 250.000 Euro Schmerzensgeld. Außerdem möchte sie sämtliche künftigen materiellen und immateriellen Schäden aus dem mutmaßlichen Schadensfall ersetzt bekommen. Die Klägerin fordert von Biontech auch Auskunft darüber, was dem Unternehmen an Impfneben- und Wechselwirkungen bekannt ist.

Biontech: Kein Zusammenhang mit Gesundheitsschäden

Biontech bestreitet einen Zusammenhang zwischen der Impfung und möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Schätzungen, wie viele Personen in Deutschland tatsächlich einen echten Impfschaden erlitten haben, liegen zwischen 0,01 und 0,03 Prozent aller Geimpften.

Das für die Erfassung von Impfnebenwirkungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut gab in seinem letzten Sicherheitsbericht an, gut 56.000 Fälle mit Verdacht auf eine schwerwiegende Impfnebenwirkung registriert zu haben. Bei bundesweit über 192 Millionen verabreichten Impfdosen macht das eine Quote von etwa 0,03 Prozent.

In Bayern 2.250 Anträge auf staatliche Leistungen

Im Infektionsschutzgesetz sind Impfschäden definiert als "die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung". In Bayern sind nach Angaben des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) bisher 2.250 Anträge zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens nach einer Corona-Impfung eingegangen.

Über mehr als die Hälfte der Anträge wurde inzwischen entschieden, in 105 Fällen wurde der Schaden anerkannt, diese Betroffenen erhalten somit gemäß Bundesversorgungsgesetz Geld vom Freistaat, da der Staat die Impfung empfohlen hatte.

In Fällen, in denen von der in dem jeweiligen Bundesland zuständigen Stelle kein Impfschaden anerkannt wird, klagen manche Betroffene gegen den Impfstoffhersteller, andere tun dies auch unabhängig von einer Entscheidung über staatliche Zahlungen.

29 Millionen Impfdosen im Freistaat verabreicht

Insgesamt wurden im Freistaat seit Dezember 2020 mehr als 29 Millionen Impfdosen gegen Corona verabreicht. Knapp zehn Millionen Menschen sind mindestens zweimal geimpft. Nach Aussage von Thomas Kerner, der am ZBFS die Abteilung für Opferentschädigung leitet, ist es 80-mal wahrscheinlicher, an einer Corona-Erkrankung zu sterben, als einen Impfschaden zu erleiden.

