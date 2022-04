Photovoltaik in Städten: Umdenken beim Denkmalschutz nötig?

Energieexperte: Ukraine-Krieg verlangt Umdenken

Als Folge des Ukraine-Kriegs wird der Ruf nach einer Energiewende und damit nach einer Anpassung der Bauvorschriften lauter. Ein prominenter Vertreter ist Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Als es jüngst im Regensburger Stadtrat um das Thema Energie und Klima in der Stadtentwicklung ging, hat Sterner zum Protest vor dem Neuen Rathaus geladen. Er fordert eine Solarpflicht oder zumindest den Ausschluss von Öl und Gas in Neubaugebieten.

"Um klimaneutral zu werden, müssen wir ganz konkrete Maßnahmen umsetzen. Wir können nicht auf Freiwilligkeit hoffen. Wenn die Stadt vorschreiben kann, wie ein Haus denkmalgeschützt saniert werden oder welche Farbe die Fensterläden haben soll, dann kann sie auch ganz locker vorschreiben, dass auf jedes Dach eine Photovoltaik kommt." Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und –systeme OTH Regensburg

Schließlich würde der Strom dort produziert, wo er auch verbraucht werde, sagt Sterner. Dass die Stadt daher auf dem Denkmalschutz beharrt statt auf Energieunabhängigkeit zu setzen, widerstrebt dem Energieexperten. "Erneuerbare Energien liegen ganz klar im öffentlichen Interesse und dienen der Sicherheit. Und das ist für mich entscheidender als der Denkmalschutz." Die Stadt Regensburg verweist auf die bayerische Verfassung, die den Schutz des Denkmals festschreibt. Die gilt auch für andere Städte Bayerns.

Beispiel Passau: Keine "sichtbaren" Solaranlagen?

Urban Mangold liebt den Anblick von Passau. Der ehemalige zweite Bürgermeister der Dreiflüssestadt macht sich daher stark für den Denkmalschutz. „Speziell in Passau ist es ja so, dass die vom Krieg unzerstörte Dachlandschaft ein ganz großer Wert ist.“ Sichtbare Photovoltaik-Anlagen würden laut Mangold das Erbe beschädigen. Doch auch in Passau hat die Debatte mit dem Ukraine-Krieg wieder an Brisanz gewonnen.

"Seit Beginn des Ukraine-Kriegs bestreitet wohl niemand mehr, dass jede Photovoltaikanlage ein Stück Unabhängigkeit ist. Trotzdem muss man in einem historischen Ensemble wie der Passauer Altstadt behutsam vorgehen." Urban Mangold, ÖDP, Stadtrat in Passau

Der Passauer Stadtrat will aber die Altstadtsatzung ändern, die seit 1986 unter anderem klärt, was im Zentrum gebaut werden darf und was nicht.