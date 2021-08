Parteimitglieder: Rückgang bei CSU und SPD, Grüne & Co legen zu

Im Zuge des Duells um die Kanzlerkandidatur der Union zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder hatten die Christsozialen im April offensiv um Online-Mitglieder aus ganz Deutschland geworben - und daraufhin nach eigenen Angaben einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Kurz darauf wurde allerdings bekannt, dass offenbar tausende dieser Anmeldungen Teil eines Hackerangriffs waren.

Kurzzeitig sorgte die bundesweite Werbeoffensive der CSU auch bei der CDU für Unmut: "Die Online-Mitgliedschaft der CSU ist keine Parteimitgliedschaft im Sinne des Parteienrechts", betonte eine CDU-Sprecherin im April auf BR-Anfrage.

In den vergangenen Jahrzehnten hatten CSU und Bayern-SPD einen noch deutlicheren Rückgang bei ihren Mitgliederzahlen verzeichnet. Laut einer Erhebung der Freien Universität Berlin lag die CSU im Jahr 1990 noch bei gut 186.000 Mitgliedern. Allerdings haben die Christsozialen aktuell alleine immer noch mehr Mitglieder als die Landesverbände der fünf bei der vergangenen Landtagswahl nach ihnen platzierten Parteien zusammen.

Mitglieder in Bayern: Grüne und FDP legen weiter zu

Bei den meisten anderen im Landtag vertretenen Parteien beziehungsweise deren bayerischen Landesverbänden verfestigt sich ebenfalls der Trend der vergangenen Jahre: Die Zahl der Mitglieder nimmt zu - allerdings liegt sie noch weit unter dem Niveau von CSU und SPD. Die bayerischen Grünen haben aktuell nach eigenen Angaben gut 19.000 Mitglieder. Ende 2015 waren es im Freistaat noch lediglich knapp 8.400.

Die FDP sieht sich selbst laut einem Sprecher gar in einer "Phase des höchsten Mitgliederzustroms". Aktuell haben die Liberalen in Bayern demnach 7.681 Mitglieder. Ende 2015 waren es 4.855. Sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP in Bayern stiegen die Mitgliederzahlen in den vergangenen fünfeinhalb Jahren damit kontinuierlich.

AfD: Deutlicher Anstieg seit 2015 - zuletzt Rückgang

Bei der bayerischen AfD zeigt sich in den vergangenen Jahren in Summe ebenfalls ein deutlicher Anstieg bei der Mitgliederzahl. Waren es 2015 nach eigenen Angaben noch 2.241 Mitglieder, verzeichnete die AfD im Freistaat Ende des vergangenen Jahres 4.651 Mitglieder. Allerdings gab es zuletzt einen Rückgang - denn Ende 2019 lag die Zahl der Mitglieder beim bisherigen Höchststand von etwas über 5.000. Die bayerische AfD teilt dazu mit, dass die Einführung eines Abmahnwesens dazu geführt habe, dass man in letzter Zeit Mitglieder verloren habe. Verstorbene und Wegzüge spielten demnach keine Rolle.

Bei den Freien Wählern ist das mit den Zahlen so eine Sache. Neben der parteilich organisierten Landesvereinigung gibt es auch den Landesverband mit gut 41.000 Mitgliedern. Dieser Landesverband umfasst gut 870 Orts- und Kreisverbände - ist aber nicht so hierarchisch organisiert wie klassische Parteien. Die bayerische Landesvereinigung der Freien Wähler wiederum, Teil der als Partei organisierten Bundesvereinigung, hat nach eigenen Angaben gut 3.600 Mitglieder. Aktueller Vorsitzender beider Säulen der Freien Wähler, Landesvereinigung und -verband, ist Hubert Aiwanger.

Frauenanteil: zwischen 20 und knapp 50 Prozent

Beim Anteil der Geschlechter ist auffällig: In keiner Partei, die derzeit eine Fraktion im Landtag stellt, ist die Mehrheit der Mitglieder weiblich. Den höchsten Wert verzeichnen die bayerischen Grünen - hier sind 43 Prozent der Mitglieder Frauen. Bei der Bayern-SPD sind es 34 Prozent. Bei CSU, Freien Wählern, AfD und FDP ist dagegen nur rund jedes fünfte Mitglied weiblich. Auch das geht aus der BR-Abfrage bei den Parteien hervor.