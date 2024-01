Oktoberfest 2024: Kein Landwirtschaftsfest, dafür Oide Wiesn

Zu wenig Anmeldungen der Aussteller

Der Bauernverband verzichtet auf eine seiner traditionsstärksten Veranstaltungen. "Diese Entscheidung ist uns außerordentlich schwergefallen. Sie schien uns angesichts der über 200-jährigen Tradition der Veranstaltung als undenkbar und sie war für uns bis vor Kurzem auch nicht absehbar", so Georg Wimmer, Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes (BBV).

Das Fest fand zuletzt im vierjährigen Rhythmus statt. 2020 fiel es wegen der Einschränkungen während der Corona-Pandemie aus. Bis zum Anmeldeschluss für 2024 hätten sich laut BVB im Vergleich zu 2016 über 50 Prozent weniger Aussteller gemeldet. Der Mangel an Ausstellern hätte sowohl die Attraktivität des Festes für Besucherinnen und Besucher geschmälert, als auch zu finanziellen Problemen geführt. "Das wäre kein bayerisches Zentral-Landwirtschaftsfest, wie wir alle es schätzen", so Wimmer.

Neues Konzept soll attraktiver sein

Nach den Plänen des BBV soll das ZLF 2028 wieder stattfinden. Bis dahin will man ein neues Konzept erarbeiten. Heuer wird stattdessen auf der Theresienwiese wieder Platz für die Oide Wiesn sein, die ansonsten wegen des Landwirtschaftsfests pausiert hätte. Das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest findet seit 1811 auf der Theresienwiese statt, bisher 126 Mal. Der Turnus hat sich im Lauf der Zeit verändert – von zunächst jährlichen Festen auf einen dreijährigen Abstand und seit 1996 alle vier Jahre.

Oide Wiesn in aller Eile organisieren

Die Absage des ZLF sorgte auch im Münchner Rathaus für Aufsehen. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sagte dem BR, jetzt müsse die Stadt umplanen. Um nun doch eine "Oide Wiesn" zu ermöglichen, müsse man sich ganz schön strecken. So seien die Bewerbungsfristen für das kommende Oktoberfest bereits abgelaufen. Bis 31. Dezember haben sich demnach Schausteller, Budenbetreiber und Wirte für da Oktoberfest 2024 bewerben können. Nun müsse man in aller Eile eine zweite Bewerbungsrunde starten, eben für die Oide Wiesn, so Wiesn-Chef Baumgärtner.