Von Wiesn bis Eisbach-Welle: So viel München steckt im "Tatort"

Laptop und Lederhose

München ist teuer und natürlich müssen Münchnerinnen und Münchner das ganze Geld erstmal verdienen, das dann auf der Wiesn und im Fasching wieder ausgegeben werden kann. Aber zum Glück gibt es in der Stadt ja zahlungskräftige Arbeitgeber aus der Tech-Branche, die sich hier nur zu gerne ansiedeln. Und das nicht nur, weil es in der Stadt die Eisbach-Welle und die Wiesn, sondern auch gut ausgebildete Leute gibt. Einem Ranking des renommierten britischen Magazins "Times Higher Education" (THE) hat München mit der TUM sogar die beste Universität in Deutschland und der EU. Darüber hinaus ist die Stadt Tech-Standort, und das findet natürlich auch im Tatort seinen Niederschlag. In Fall 79 bekommen es Batic und Leitmayr nämlich mit einer KI zu tun.

Als sie im Fall der verschwundenen Melanie ermitteln, fragt eine Stimme aus dem Laptop nach dem Mädchen. Was Batic und Leitmayr zuerst für einen Chatbot halten, entpuppt sich bald als hochkomplexe Künstliche Intelligenz (KI). Am "Leibniz-Rechenzentrum" in München ist man entsetzt. Niemand kann sich erklären, wie dieses Programm aus einem laufenden EU-Projekt auf den Laptop des Mädchens gelangen konnte. Nachforschungen ergeben schnell, dass das Forschungsprojekt gehackt und eine Kopie der geheimen Forschungs-KI namens "MARIA" erstellt wurde. Melanie hatte mit MARIA regen Kontakt, auch im Moment ihres Verschwindens. Weiß MARIA mehr über das Verschwinden von Melanie? Für die Ermittler stellt sich zusätzlich die Frage, wie man eine KI als Zeugen vernimmt, während die Zeit davonläuft. Denn jede Stunde mehr lässt die Hoffnung sinken, das Mädchen noch lebend zu finden.