Sicher im Schulbus - Weilheimer Schüler besuchen Busschule

Vier gefährliche "tote Winkel" rund um den Bus

Besonders tückisch für jeden Busfahrer sind die sogenannten "Toten Winkel" - also die Bereiche um ein Fahrzeug, die er im Rück- oder Seitenspiegel nicht sehen kann. Die Kinder lernen das an einem praktischen Beispiel. Schülerin Maria sitzt auf dem Fahrersitz. Und obwohl ihre ganze Klasse fast unmittelbar am Bus steht, sieht sie es im Spiegel nicht. Maria ist erstaunt, wie wenig der Fahrer trotz der riesigen Spiegel sieht.

Der tote Winkel sei oft schuld an Unfällen, erklärt Kranz. Jedes Fahrzeug habe vier tote Winkel: Links und rechts sowie am Heck und direkt vor dem Fahrzeug. Wie groß der tote Winkel ist, kommt aber immer auf das Fahrzeugmodell und die Anzahl der Fenster und Spiegel an. Folgende Faustregel lernen die Kinder, wenn sie sich auf den Bus zubewegen: "Wenn du im Außenspiegel des Fahrzeugs den Fahrer nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht sehen. Du befindest dich dann im toten Winkel", sagt Kranz.

Schulranzen gehört nicht auf den Sitz

Seine Busschule ist Ulrich Kranz ein großes Anliegen. Der Job als Busfahrer verlange höchste Konzentration, in jeder Sekunde könne eine gefährliche Situation im Straßenverkehr entstehen. Er habe keinen Autopiloten an Bord wie etwa ein Flugkapitän, sagt er schmunzelnd. Umso wichtiger sei es, dass während der Fahrt möglichst wenig Stress entstehe - und da spielen die jungen Fahrgäste eine entscheidende Rolle. Er appelliert an die Kinder, möglichst leise im Bus zu sein und alle freien Sitzplätze zu besetzen. Der Schulranzen gehöre auf den Boden, nicht auf den Sitz. Wer sich an ein paar Regeln halte, mache es allen einfacher.

Für die Kinder der vierten Klasse war es auf jeden Fall ein spannender Vormittag. Sie haben viel gelernt und Spaß gehabt, so ihr Fazit. Busschulen gibt es in verschiedenen Regionen in Bayern. Teilweise bieten sie private Busunternehmer an oder eben der öffentliche Regionalverkehr. Kranz empfiehlt Schulleitungen und Lehrern, sich aktiv um einen solchen Kurs zu kümmern. Michaela Beel, die Schulleiterin der Grundschule Wielenbach, setzt schon seit vielen Jahren auf diesen Kurs. Jedes Kind ihrer Schule durchlaufe einmal die Busschule. Sie weiß, hier lernt jeder was fürs Leben.