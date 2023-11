"Offene Drogenszene" Wiesn? Kulturgeschichtliche Einordnungen

Genussmittel vs. Heilmittel

Warum in unserer Gesellschaft der Alkohol nicht nüchtern als Droge erkannt wird und umgekehrt Drogen oft verteufelt werden, darüber gibt ein neues Buch der Freiburger Historikerin Helene Barop Aufschluss. Alkohol habe als von uns am häufigsten verwendetes Suchtmittel ursprünglich in einer ganz anderen Ecke in unserer Gesellschaft seinen Platz gehabt als die Drogen. Drogen seien im Prinzip ursprünglich Medikamente gewesen, so Barop im BR-Interview: "Was wir unter Drogen verstehen, sind Substanzen, die ursprünglich mal als Medikamente oder als Heilmittel entwickelt worden sind und dann eben auf unterschiedlichen Wegen in Verruf geraten sind im Lauf des neunzehnten Jahrhunderts". Alkohol aber habe nie als Medikament seine Hauptrolle gespielt, sondern sei seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden als Genussmittel verwendet worden. "Und es gab eben nie eine Expertenkommission, die sich mal hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, jetzt gucken wir mal was ist denn wie gefährlich?", so Barop.

Heilmittel seien im Unterschied dazu auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen untersucht worden: Im Laufe des 19. Jahrhunderts sei ein Haufen neuer Substanzen in der Pharmaindustrie entwickelt worden, die deutlich andere und kräftigere Wirkung hatten als Heilmittel früher – und zum Teil eben rauschhafte Nebenwirkungen. Das habe insbesondere im puritanischen USA des 19. und 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass diese Drogen verboten wurden, die Liste der verbotenen Substanzen sei "immer länger geworden ist. Es fing an mit dem Opium. Dann kam später das Kokain dazu und so weiter". So seien ursprünglich als Medikamente entwickelten Drogen sukzessive als "böse Rauschmittel" verschrien und aus der Forschung verbannt worden.

Verkappter Rassismus bei der Drogenpolitik

Im Kampf gegen Rauschmittel wie Opium, Haschisch und Kokain war, so die Freiburger Historikerin, auch häufig ein verkappter Rassismus am Werk. So erfuhren chinesische Einwanderer in den USA des 19. Jahrhundert immer mehr Ablehnung, eine Ablehnung die 1882 in der totalen Einwanderungssperre mündete. Einerseits hatte man Angst, dass diese billigen Arbeitskräfte "einem die Arbeitsplätze in der Mine oder im Eisenbahnbau wegnehmen könnte. Andererseits machte man jetzt diese Angst vor diesen Einwanderern ganz häufig fest am Opium", so Barop im BR. Diese Droge der Chinesen war ihnen fremd, es "entstand dieser Mythos der Opiumhöhle, der zu einem ganz großen Teil eben eine Gruselgeschichte ist, die gar nicht so viel mit der Realität zu tun hatte. Da stellte man sich vor, das sind irgendwelche total berauschten Männer, die da auf ihren verlotterten Matratzen im Keller liegen und völlig weggetreten sind und die aber dann eben vor allem die Frauen verführen und die Unschuld der jungen Amerikanerin bedrohen..." Manche Leute hätten tatsächlich Angst davor gehabt, dass man, wenn man genug Opium rauche, chinesische Gesichtszüge entwickele. "Dieser Rassismus und die Angst vor dieser 'gelben Gefahr' war sehr weit verbreitet in den USA", so Barup.

Drogenverbote zur Gängelung von Minderheiten

Ein vergleichbares Diskriminierungsmuster konstatiert Helene Barop auch Anfang des 20. Jahrhundert im Verhältnis zu Schwarzen: Über Afroamerikaner habe das Gerücht kursiert, dass sie zu Gewaltmonstern würden, wenn sie Kokain genommen haben, was sie immun gegen Schusswaffen mache, - so ein Artikel in der New York Times 1914. "Auch da passiert genau das Gleiche, dass eben dann mit Hilfe dieser Drogengesetze, diese Menschen ausgegrenzt werden". Auch werde das Argument immer wieder eingesetzt wird, dass man sagt, das sind 'Gesellschaftsschädlinge' oder sowas, weil sie eben diese Droge konsumieren".

Diese Verbindungslinie von Drogenpolitik und Rassismus wird auch in der zweiten - 2024 erscheinenden - Auflage von Feustels "Handbuch Drogen" einige Kapitel füllen, so der Jenaer Soziologe. Diese Verbindung sei bei uns tatsächlich eine leider unterrepräsentierte, aber sehr wichtige Geschichte: "Dass man seit Mitte des 19. Jahrhunderts nachvollziehen kann, dass die Drogenverbotspolitik – ich würde sogar sagen – in erster Linie zur Gängelung von Minderheiten und zur Diskriminierung von Minderheiten gedacht war oder zumindest so genutzt wurde. Gedacht war ist schwierig, aber es wurde so genutzt."