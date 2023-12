Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Ohne Auto bis in die Berge - MVV erweitert Richtung Süden

Ohne Auto bis in die Berge - MVV erweitert Richtung Süden

Im Dorf in den Bus und am Bahnhof in den Zug Richtung München einsteigen. Dort U- und S-Bahn fahren und das alles nur mit einem Ticket. Oder andersherum: Von München bis in die Berge. Die MVV-Erweiterung Richtung Süden macht es ab Sonntag möglich.