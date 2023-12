Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

4.000 Busfahrer in Bayern gesucht - Viele Fahrer bald in Rente

In vielen Branchen fehlt Personal, so auch bei bayerischen Busunternehmen. Die Firmen bräuchten 4.000 Fahrer. In den kommenden Jahren drohe der Personalmangel noch größer zu werden, da viele Mitarbeiter kurz vor der Rente stünden, so der Verband.