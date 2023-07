Stadt München übernimmt Bergbus vom Alpenverein

Der Alpenverein München und Oberland gibt den Münchner Bergbus ab – und die Stadt München übernimmt und integriert ihn in den Linienverkehr des MVV. Das hat der Mobilitätsausschuss des Münchner Stadtrats am Mittwoch beschlossen. Wenn der Stadtrat in seiner Vollversammlung kommende Woche zustimmt, wird die Stadt München ab dem kommenden Jahr die Verantwortung für den Bergbus übernehmen.

Zwei Linien fahren an den Wochenenden in die Berge

Geplant sind zwei Linien: eine von München in Richtung Leitzachtal / Ursprungpass im Landkreis Miesbach und weiter nach Thiersee in Tirol sowie eine Linie in Richtung Pfronten im Landkreis Ostallgäu. Zudem bedient der Bergbus künftig auch Haltestellen innerhalb der Landkreise Miesbach und Ostallgäu sowie in Richtung Pfronten auch Haltestellen in den Landkreisen Landsberg am Lech sowie Weilheim-Schongau. Wo genau diese Haltestellen sein werden, steht noch nicht fest.

Auf diesen beiden Linien verkehren die Busse künftig von Mai bis Oktober mit je zwei Hin- und Rückfahrten am Samstag und Sonntag.

Bergbus als Pilotprojekt für klimafreundliche Bergausflüge

Den Münchner Bergbus hat der DAV München und Oberland im Jahr 2021 als Pilotprojekt gestartet - als umweltschonende Möglichkeit, um von München aus in die bayerischen Alpen zu kommen. Der Bergbus fährt dabei Ziele an, die aus München nicht oder nur schwer mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind und wird so eine Alternative für das eigene Auto.

In den beiden Pilotjahren 2021 und 2022 nutzten jeweils über 2.200 Wanderer den Bergbus, in der Saison 2023 fokussiert sich das Angebot auf einzelne "Highlightfahrten". Jetzt beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe von MVV, städtischem Mobilitätsreferat, bayerischem Verkehrsministerium, dem Alpenverein München und Oberland und den Landkreisen Miesbach und Ostallgäu mit der Frage, wie das Angebot künftig aussehen und wie es finanziert werden soll.

Bürgermeisterin Habenschaden: "Stadt und Land profitieren"

Bei der Stadt sind die Verantwortlichen sehr zufrieden. "Ich freue mich, dass der Bergbus nach der erfolgreichen Pilotphase jetzt dauerhaft in den Linienverkehr überführt wird. Ich bin selbst schon mit dem Bergbus zum Wandern gefahren und kann das Angebot wirklich empfehlen", hieß es von Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) in einer Mitteilung. "Der Bergbus bringt die Münchner Bergfexe klimafreundlich und entspannt in die Berge. Auch die Alpenregion wird entlastet, denn sie leidet teilweise sehr unter den vielen Autos. Vom Bergbus profitieren also Stadt und Land."

Alpenverein zufrieden - Erfolge auch auf weiterer Buslinie

Auch beim Alpenverein freut man sich. Als "riesigen Erfolg" bezeichnete Hannah Trowal, Pressereferentin der Sektion Oberland, die Übernahme des Bergbus-Projekts durch die Stadt München gegenüber dem BR. "Das war unser Wunsch von Anfang an." Und Matthias Ballweg, Vorsitzender der Sektion Oberland, verwies in einer Mitteilung auf weitere Bus-Projekte wie die neue RVO-Linie zwischen Oberau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol - auch sie ist aus einer Bergbus-Linie entstanden.