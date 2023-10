Ochsenkopf-Seilbahn: Alte Gondeln landen in der Landschaft

Die Arbeiten an der neuen Seilbahn am Ochsenkopf laufen auf Hochtouren, im Dezember sollen bereits die ersten Kabinen an der Nordseite Besucher zum Gipfel bringen. Wer dennoch weiterhin entspannt im alten roten Doppelsessel sitzen möchte, kann das künftig in weniger luftiger Höhe. Am Freitag wurden die sogenannten Landschaftsgondeln eingeweiht.

Alte Gondeln werden zu Sitzgelegenheiten in Bischofsgrün

Die Idee dahinter: Ausgewählte alte Gondeln schweben dank einer extra angefertigten Konstruktion über dem Boden und sollen als eine ganzjährige Sitzgelegenheit mit Ausblick für Touristen und Einheimische sein. Aufgestellt wurden jeweils zwei Gondeln an drei Orten in Bischofsgrün: an der "Maria Alm" direkt am Ochsenkopf, sowie in den Ortsteilen Wülfersreuth und Birnstengel.

Das Projekt wird über das Regionalbudget 2023 der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) "Gesundes Fichtelgebirge" mit 10.000 Euro gefördert. Einen entsprechen Antrag hatte der Gemeinderat von Bischofsgrün im vergangenen Jahr gestellt.

Neues Tragseil für Seilbahn auf den Ochsenkopf gespannt

Unterdessen wird in dieser Woche das Tragseil der neuen Ochsenkopf-Nordbahn eingezogen. Dazu wird das 43 Tonnen schwere und vier Kilometer lange Stahlseil mit einem Zugseil über die Stützen und durch die Berg- sowie Talstation gezogen, erklärte Betriebsleiter Andreas Schreyer gegenüber BR24. Am Donnerstag wurden die Seilenden verspleißt, also fugenlos zusammengefügt.

Das Umlaufseil soll künftig die vierzig Gondeln der neuen Kabinenbahn tragen. Nach Auskunft von Andreas Schreyer seien die Bauarbeiten im Zeitplan. Im Juli war Baubeginn, im September wurde Richtfest gefeiert. Der Neubau der Tal-, Mittel- und Bergstation komme gut voran. Baubeginn für das Projekt war im März. Für Ende Oktober bzw. Anfang November rechne er damit, mit den Probefahrten der neuen Seilbahn beginnen zu können.

2.000 Personen pro Stunde auf den Berg

Für den 22. Dezember ist die offizielle Eröffnung der neuen Ochsenkopf-Nordbahn vorgesehen. 40 Gondeln ersetzen dann den Doppelsessellift von Bischofsgrün auf den Ochsenkopf. Die Kabinenbahn soll ganzjährig pro Stunde rund 2.000 Personen barrierefrei auf den Berg transportieren können.

In den Gondeln haben zehn Personen Platz und können so barrierefrei von Bischofsgrün aus den 1.024 Meter hoch gelegenen Berggipfel erreichen. Im Jahr 2024 soll dann der Neubau der Südbahn von Fleckl aus auf den Ochsenkopf folgen. Für das Bauprojekt sind 37 Millionen Euro veranschlagt.