Die glitzernde Welt unter dem Ochsenkopf

Schufterei in Dämmerlicht und feuchter Luft

Heute ist das Bergwerk dank LED dezent ausgeleuchtet. Früher gab es Talglichter, später Petroleumlampen. Wirklich hell war es wohl nie. Mit Schlägel und Eisen kamen die Bergleute etwa zehn Zentimeter am Tag durch den Granit, auf einer Fläche etwa so groß wie eine Türe. Thomas Zutter deutet es mit seinen Händen an. Oft arbeiteten Familien hier unten: Männer mit ihren Brüdern oder Väter und ihre Söhne. Deswegen gibt es eine Voithenzeche und eine Kaiserzeche, Abteilungen im Berg, benannt nach den Familien, die hier unten sozusagen ihren eigenen Abbaubereich hatten. Sie wurden nur nach dem Erz bezahlt, das sie aus dem Berg brachten, daher sind die Gänge dort am engsten, wo der Stein am härtesten war. Nicht mehr als nötig wurde ausgehauen. Wo der Stein schwach war, ließen sich leichter größere Räume schaffen. Aus dem Querschlag gehen Zweige nach oben und nach unten weg, immer der gewunden verlaufenden Erzader folgend. Nach und nach öffnen sich Räume so groß wie Kirchenschiffe und schließlich kommt der unterirdische Wasserfall.

Täglich Führungen ins Erdinnere

Die Werkzeuge und Lampen, alte Ansichten des Bergwerkes und der Außenanlagen, Fotos von stolzen, aber ausgemergelten Bergleuten, gibt es in den Vitrinen des neuen Besucherzentrums am Gleißinger Fels zu bestaunen. Es wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Dort bekommen alle, die eine Führung in das Bergwerk mitmachen wollen, ihre Helme. Feste Schuhe, lange Hosen und eine Jacke sollten sie sowieso mitbringen. Führungen gibt es jeden Tag, bei großem Andrang stündlich. Auch die lange, wechselvolle Geschichte des Bergwerkes seit dem Jahr 1478 können Thomas Zutter und sein Kollege während der eine dreiviertel Stunde dauernden Wanderung unter dem Berg erzählen. Als die Gegend um Fichtelberg mal so bedeutend wie das Ruhrgebiet war. Als aus dem Erz von hier auch Kanonen gegossen wurden. Als mehr als 100 Kumpel im Gleißinger Fels in Zwölf-Stunden-Schichten schufteten. Und vom Ende: als das Erz nur noch für Rostschutzfarbe taugte, der Bergbau unter dem Ochsenkopf 1939 endgültig zu teuer wurde.