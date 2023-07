Pro Stunde 2.000 Fahrgäste – Baustart der Ochsenkopf-Seilbahnen

Der Neubau der beiden Seilbahnen auf den Ochsenkopf im Fichtelgebirge hat jetzt auch offiziell begonnen. Am Montagvormittag wurde an der künftigen Bergstation der Grundstein für das 37 Millionen Euro teure Bauprojekt gelegt. Zusammen mit den Bürgermeistern der vier Ochsenkopfgemeinden, dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (FW) sowie CSU- Landtagsabgeordneten Martin Schöffel mauerte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) den Grundstein ein.

Weiterer Förderbescheid für Seilbahnprojekt im Fichtelgebirge

Wiedemann, der auch Vorsitzender des Seilbahn-Zweckverbandes ist, freute sich über den so wörtlich "historischen Moment" und wies darauf hin, dass die Bauarbeiten im Zeitplan lägen. Geplant sei, dass die Nordbahn zum Beginn der Wintersaison im kommenden Dezember den Betrieb aufnehmen soll. Umweltminister Glauber brachte zu der Feier einen Nachförderbescheid der Bayerischen Staatsregierung über 1,77 Millionen Euro mit. Damit belaufen sich die Zuschüsse für das Bauprojekt auf 14,1 Millionen Euro.

Im März hatten die Abrissarbeiten für den 32 Jahre alten Doppelsessellift auf der Nordseite des Ochsenkopfes begonnen. Er wird durch eine Kabinenbahn mit 40 Gondeln und Platz für jeweils 10 Personen ersetzt. Dafür werden am Ochsenkopf die Berg- sowie die Talstation in Bischofsgrün neu gebaut. Auch eine neue Mittelstation wird errichtet. Die Kabinenbahn soll pro Stunde rund 2.000 Personen barrierefrei auf den Berg transportieren können. Für die neue Seilbahn, die künftig nur noch 16 anstatt der bisher 21 Stützen benötigt, wurden mittlerweile die Fundamente gegossen und neue Versorgungsleitungen verlegt. Im August sollen dann die neuen Stützen aufgestellt werden. Die neuen Gebäude sollen zum Oktober fertiggestellt sein, der Probebetrieb ab Ende Oktober beginnen.

Ochsenkopf: Bau für die Südbahn soll im kommenden Jahr starten

Der Bayreuther Landrat Wiedemann betonte, dass die Bauarbeiten am 1.024 Meter hohen Ochsenkopf unter strenger wasser- und naturschutzrechtlicher Aufsicht stünden, um die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten. Auch die Gastronomie auf dem Gipfel wurde mit weiteren Fördermitteln in Höhe von 900.000 Euro aus dem Umweltministerium bedacht. Nach Angaben von Umweltminister Glauber soll damit eine neue Frisch- und Abwasserleitung zum Bergrestaurant Asenturm gebaut werden.

Nach der Fertigstellung der Nordbahn soll im kommenden Jahr die Südbahn, von Fleckl aus auf den Ochsenkopf, ebenfalls durch eine Kabinenbahn ersetzt werden. Im Jahr 1968 wurden die ersten beiden Doppelsessellifte auf den Ochsenkopf errichtet. Die Anlagen wurden 1991 und 1997 durch Neubauten ersetzt. Diese kamen bei der Beförderungskapazität, vor allem im Winter, an ihre Grenzen. Außerdem stieg der Verschleiß und es wurde zunehmend schwieriger, Ersatzteile für die Bergbahnen zu bekommen. Die Kabinenbahnen sind die nun die dritte Generation von Seilbahnen auf den oberfränkischen Skiberg.