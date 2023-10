Postbote entsorgt 400 Briefe in Mülleimer

In Bayreuth sind 400 Briefe und Wurfsendungen nicht bei ihren Empfängern gelandet, sondern in Mülleimern und Altpapiercontainern. Der Grund: Der Zusteller war in seinem Job offensichtlich überfordert und hatte gesundheitliche Probleme. Das erklärte der 19-jährige Postzusteller bei seiner Befragung durch die Polizei.

Verteilzentrum der Post ermittelt den Tatverdächtigen

Der junge Mann hatte am Montag die Briefe unter anderem im Bayreuther Stadtteil Laineck in einen Abfalleimer geworfen. Ein Zeuge entdeckte dort zahlreiche Briefe und verständigte die Polizei. Über das Verteilzentrum der Post konnte der Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Der 19-Jährige habe gegenüber den Ermittlern angegeben, dass ihm die Arbeit über den Kopf gewachsen sei, so die Polizei.

Alle "entsorgten" Briefe bei Empfängern angekommen

Der 19-Jährige nannte der Polizei den Ort, wo er die Briefe entsorgt hatte. Post-Mitarbeiter konnten die Briefe finden. Sie wurden den Empfängern zugestellt – allerdings mit erheblicher Verspätung.