Richtfest für neue Seilbahn auf den Ochsenkopf

Am Donnerstag wurde auf dem Ochsenkopf-Gipfel im Fichtelgebirge das Richtfest für die neue Ochsenkopf Nord-Seilbahn begangen. Der Bayreuther Landrat Florian Widemann (FW), der auch Vorsitzender des Seilbahn-Zweckverbandes ist, dankte allen Beteiligten für die schnelle Bauausführung. Die 2.000 Meter lange Seilbahn soll Mitte Dezember, zum Beginn der Wintersaison, den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten haben im März begonnen.

In der Gondel statt im Sessel hoch auf den Berg

Anstelle des alten Doppelsesselliftes soll eine Kabinenbahn mit 40 Gondeln und Platz für jeweils zehn Personen errichtet werden. Für die neue Bahn wird die alte Lifttrasse komplett neu gestaltet, dazu gehören auch eine neue Berg- und eine neue Talstation in Bischofsgrün. Außerdem wird es wieder eine Mittelstation geben. Die Kabinenbahn soll ganzjährig pro Stunde rund 2.000 Personen barrierefrei auf den Berg transportieren können.

Tourismus am Ochsenkopf soll gefördert werden

Nach Angaben von Seilbahn-Betriebsleiter Andreas Schreyer lägen die Bauarbeiten voll im Zeitplan. In der kommenden Woche soll das neue Tragseil geliefert und anschließend aufgezogen werden. Das sind zwei große Kabeltrommeln mit jeweils 42 Tonnen Gewicht. Das Tragseil ist rund vier Kilometer lang. Die Kosten für den Neubau der Ochsenkopf Nord- und Südbahn belaufen sich auf 37 Millionen Euro. 30 Prozent davon übernimmt der Freistaat Bayern. Zum Richtfest betonte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), dass es ihm ein Anliegen sei, den heimischen Tourismus zu fördern.

Wirtschaftsminister Aiwanger hatte außerdem einen Förderbescheid über knapp 600.000 Euro für die Anschaffung von neuen Loipenspurgeräten im Gepäck. Landrat Wiedemann betonte, dass für den Ochsenkopf und die anliegenden Gemeinden im Landkreis Bayreuth weiterhin am touristischen Gesamtkonzept gearbeitet werde. Dazu gehören auch ein Bike-Park in Fichtelberg, das Natursportzentrum an der Bleaml Alm und die Aufwertung des Gipfelbereichs des Ochsenkopfes mit einer Erneuerung der Gastronomie und einem neuen Spielplatz für Kinder.

Dritte Generation Seilbahn auf den Ochsenkopf

Nach der Fertigstellung der Nordbahn soll im kommenden Jahr auch die Südbahn, die von Fleckl auf den Ochsenkopf schwebt, durch eine Kabinenbahn ersetzt werden.

Im Jahr 1968 waren die ersten beiden Doppelsessellifte auf den 1.024 Meter hohen Ochsenkopf errichtet worden. Sie wurden 1991 und 1997 durch Neubauten ersetzt. Diese stießen allerdings bei der Beförderungskapazität der Wintersportler an ihre Grenzen. Für die Betreiber wurde es zunehmend schwieriger, Ersatzteile für die an Verschleiß leidenden Bergbahnen zu bekommen. Die Kabinenbahnen sind die nun die dritte Generation von Seilbahnen auf den oberfränkischen Wintersportberg.