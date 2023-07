Nürnberg sammelt Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung

Beleuchtung mit Stromspartechnik

"Die Touristen, die aus der ganzen Welt nach Nürnberg kommen, erwarten, dass die gesamte Innenstadt leuchtet", sagt Fraas. Und auch die Einheimischen freuen sich, wenn es auf dem Weg durch die Stadt glitzert und funkelt. Davon profitieren alle. Rund 250.000 Lichtpunkte sind in diesem Winter geplant – in Bäumen, an Häusern, über Straßen. Zum Einsatz kommen seit dem vergangenen Jahr nur noch energiesparende LED-Leuchten. Es sind deshalb nicht die Stromkosten, die die Beleuchtung so teuer machen. Vor allem Montage und Demontage schlagen zu Buche.

Stadt kann nicht alles zahlen

Die Stadt Nürnberg selbst übernimmt einen Teil der Kosten - rund 90.000 Euro. Mehr sei nicht möglich. Zum einen, weil die städtischen Kassen leer sind. Zum anderen profitiere ja auch der Handel von einer geschmückten Innenstadt. Vor daher sei es nur gerecht, wenn er sich an den Kosten beteiligt. "In Einkaufzentren zahlen Geschäfte eine Werbeumlage. In der Innenstadt gibt es das nicht. Dafür sollten sich die Geschäfte an der Beleuchtungsaktion beteiligen", so Fraas.

Aktion gegen den Kaufhaus-Leerstand

Und er hat noch ein Argument für eine möglichst umfassende Beleuchtungsaktion: In der Nürnberger Innenstadt stehen das Galeria Kaufhof-Haus in der Königstraße und der ehemalige Citypoint in der Breiten Gasse leer. Kein einladender Anblick. Der Leerstand solle alle mahnen, sich zu engagieren, sagt Fraas. "Auch wenn jetzt ein Haus geschlossen hat, dann müssen wir umso mehr tun, damit die Innenstadt in der Weihnachtszeit leuchtet."