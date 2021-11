NSU in Franken: Ausspähnotizen und Todeslisten

Auch jüdische Gemeinden und katholische Kirche auf der Liste

Auch der Bundeswehr-Fliegerhorst in Roth, die Bank of America in Bamberg, die Bundeswehr-Kaserne in Bayreuth oder die ehemalige Kaserne der amerikanischen Streitkräfte in der Fürther Südstadt sind genannt. Dazu die islamischen und türkischen Kulturvereine in der Region, viele Flüchtlingsberatungsstellen und die Adressen der Israelitischen Kultusgemeinden in Fürth, Nürnberg und Erlangen sowie der Landesverband Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Nürnberg. Auch die diversen Dienststellen der katholischen Kirche in Bamberg sind auf der Liste aufgeführt, das Ordinariat gleich mehrfach unter verschiedenen, teils falschen Bezeichnungen.

NSU-Opfer war in der Datei "Killer" aufgeführt

Wie gefährlich war die Situation für die Betroffenen? Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln, das die Liste vom Bundeskriminalamt (BKA) zugestellt bekam, schreibt im November 2011 an alle Landesämter in einer Aktennotiz, die dem Rechercheteam vorliegt: "Nach erster Einschätzung des BKA, die vom BfV geteilt wird, handelt es sich um eine Materialsammlung. Hinweise auf konkrete Planungen zu den jeweiligen Adressen liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor." Womöglich kannten die Sicherheitsbehörden da noch nicht das gesamte Material.

Denn erst vier Monate später, im März 2012, sichtete das BKA einen weiteren dieser Datenträger. Darauf befand sich ein Ordner mit der Bezeichnung "Killer" und ein Unterordner "Datenbank Aktion wichtig!!!". Unter dem Dateinamen "nürn.bmp" entdeckten die Ermittler elektronische Kartenausschnitte aus den Nürnberger Stadtteilen St. Johannis, Altstadt/St. Lorenz, Gostenhof und St. Leonhard. Mit blauen Punkten und Sonnenbrille tragenden Smiley-Symbolen waren zwölf Orte markiert, die sich auch auf der 10.000er Liste wiederfinden, darunter ein griechisches Restaurant und eine Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder. Abgespeichert wurden die Adressen am 23. Mai 2005. Drei Tage später, am 26. Mai, kam eine 13. Adresse hinzu: die Imbissbude von İsmail Yaşar. Knapp drei Wochen danach ermordete der NSU Yaşar in seinem Verkaufsstand.

Mordopfer Lübcke wurde bereits vom NSU ins Visier genommen

Auch das Büro der DKP taucht in diesem "Aktion wichtig"-Verzeichnis von 2005 auf. Sieben Jahre später, nach der Selbstenttarnung des NSU, landete am 12. November 2011 die Bekenner-DVD der Rechtsterroristen im Briefkasten der DKP. Das braune Kuvert trug eine Briefmarke. Fast zeitgleich kam eine solche DVD auch bei den Nürnberger Nachrichten an. Jedoch hatte ein Unbekannter hier den Umschlag persönlich abgegeben – Beate Zschäpe hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits gestellt.

Warum die Terroristengruppe mehr als 10.000 Adressen bundesweit akribisch auflistete, darüber kann nur spekuliert werden. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Neonazis ursprünglich Attentate auf Politikerinnen und Politiker oder verschiedene Einrichtungen geplant haben. Auch die Privatadresse des 2019 von einem Neonazi ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke findet sich auf der NSU-Liste. Lübcke war seit Mai 2009 Regierungspräsident in Kassel. Bereits vor 2011 hat das NSU-Netzwerk den Politiker offenbar als potenzielles Opfer ins Visier genommen.

Notizzettel bilden "Todeslisten"

Doch auch einzelne Notizzettel wurden im Schutt des in die Luft gesprengten NSU-Unterschlupfs in Zwickau gefunden. Auf den Notizzetteln sind handschriftliche Notierungen, meist Namen mit Adressangaben aufgebracht. Die Notizen sind teilweise gut, teilweise gar nicht leserlich.

Einer dieser Zettel hat ebenfalls einen direkten Bezug zu Nürnberg. So findet sich der Name eines leitenden Nürnberger Polizeibeamten darauf mit dem Zusatz "Pl Nürnberg Vorgesetzter", mit großem "X" unter dem Namen. Auf dem gleichen Zettel steht, ebenfalls mit einem X hinter dem Namen ein damaliger Staatsanwalt aus München sowie der Name des Leiters einer KZ-Gedenkstätte. Auch mehrere Spitzenpolitiker, Staatsanwälte, Kriminalpolizisten und Journalisten aus ganz Deutschland sind auf den handschriftlich geschriebenen Notizzetteln aufgelistet.

BKA-Beamte kamen zu folgendem Fazit: "Die Notizzettel sind zur Planung und Vorbereitung von Straftaten sowie zur Auswahl von Personen, gegen die sich diese Straftaten richten könnten, geeignet. (..) Vor dem Hintergrund der ideologischen Ausrichtung (..) kann die Erstellung der Notizzettel dem übergeordneten Ziel zur Erstellung von sog. "Todeslisten" gedient haben, auf denen Personen des öffentlichen Lebens und Funktionsträger in Ämtern und Behörden aufgeführt sind mit dem Ziel, diese zu gegebener Zeit ggf. zu liquidieren."