Nach Hackerangriff: Rathaus in Dingolfing soll wieder öffnen

Nach dem Hackerangriff auf die EDV der Dingolfinger Stadtverwaltung soll das Rathaus am kommenden Mittwoch wieder geöffnet werden. Das teilt die Stadt auf ihrer Webseite mit. Das Rathaus ist seit dem 21. März geschlossen.

Stadt spricht von EDV-Sicherheitsvorfall

Hintergrund ist der Angriff von Unbekannten mit einem sogenannten Trojaner. Der habe begonnen, die Daten auf allen Festplatten der Stadt mit rund 20.000 Einwohner zu verschlüsseln, hieß es von der Stadt. Um weiteren Schaden zu vermeiden, wurde das System vom Netz genommen. Derzeit ist unklar, wie hoch der Schaden ist.

Das meiste läuft wieder

Die meisten Dienstleistungen sollen bis Mittwoch funktionieren. Gewerbemeldungen im Bürgerbüro des Rathauses sind dagegen noch nicht möglich. Auch das Bürgerheim ist weiterhin nur telefonisch unter 08731-31680 erreichbar. Bezahlt werden kann nur in bar. Dienstleistungen vom Standesamt gibt es weiterhin im Landratsamt. Die Stadt bittet dringend darum, die zuständigen Mitarbeiter bei Anliegen vorab per Mail oder Telefon zu kontaktieren. In dringenden Fällen kann man sich auch unter 08731-5010 melden.

Polizei ermittelt und gibt sich bedeckt

Wer hinter dem Hacker-Angriff steckt, ist bislang unklar. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern und die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermitteln.