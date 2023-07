Nach Empörung über Ungeziefer-Zitat: Ramsauer verteidigt sich

Das umstrittene Interview war schon etliche Stunden in der Welt, als die Wörter "Ramsauer" und "Ungeziefer" am Montagnachmittag auf den vorderen Plätzen der deutschen Twitter-Trends zu finden waren. Zwar war das "Ungeziefer"-Zitat zu diesem Zeitpunkt schon aus Peter Ramsauers (CSU) Aussagen zur Flüchtlingspolitik gelöscht worden, der Empörung über den Ex-Bundesverkehrsminister tat dies jedoch keinen Abbruch. Politiker mehrerer Parteien forderten, Ramsauer müsse sein Bundestagsmandat abgeben.

Ausgelöst wurde der Wirbel durch ein von Ramsauer verwendetes Zitat des chinesischen Parteiführers Deng Xiaoping. Das Magazin "Mittelstand Digital" des nordrhein-westfälischen Bunds der Selbstständigen hatte den CSU-Politiker bei einer Frage nach der Zuwanderungspolitik zunächst mit folgenden Worten zitiert: "Deng Xiaoping hat einmal gesagt: 'Wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein.' Das heißt - übertragen auf die Einwanderungsproblematik -, dass wir aufpassen müssen, dass wir neben den Fachkräften nicht auch x-beliebige Wirtschaftsflüchtlinge mit ins Land holen." Später wurde das Zitat entfernt. Eine BR-Anfrage an den Bund der Selbstständigen, wie es zu der Änderung kam, blieb zunächst unbeantwortet.

Ramsauer kritisiert Merkels Flüchtlingspolitik

Darüber hinaus kritisierte Ramsauer in dem Interview, die Flüchtlingspolitik gehöre wie der Atomausstieg zu den "katastrophalsten politischen Fehlern der damaligen Bundeskanzlerin" Angela Merkel (CDU). "Nicht ohne Grund sage ich den AfD-Parlamentariern, dass sie Merkel ein Denkmal setzen müssten, weil die AfD ihre parlamentarische Existenz ausschließlich der Politik von Angela Merkel zu verdanken hat." Auch in anderen europäischen Ländern sei die Erkenntnis gereift, dass es in der Flüchtlingspolitik nicht so weitergehen könne. "Daher habe ich vollstes Verständnis für Ungarns Ministerpräsidenten Orbán, aber auch für die Polen, die eigenständig entscheiden wollen, wer in ihr Land kommen darf und wer nicht."