Tödliche Schüsse in Langweid: Wohl keine Affekt-Tat

Nach dem mutmaßlichen Mehrfachmord von Langweid laufen die Ermittlungen der Augsburger Polizei weiter. Am Freitagabend hatte ein 64-Jähriger in der 9.000-Einwohner-Gemeinde im Norden Augsburgs in einem Mehrfamilienhaus auf seine Nachbarn geschossen und drei Menschen getötet. Im Anschluss schoss er in einem anderen Haus auf ein ihm ebenfalls bekanntes Paar und verletzte beide schwer. Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tat sind laut Polizei möglicherweise Nachbarschaftsstreitigkeiten gewesen.

Ermittler gehen nicht von einer Affekt-Tat aus

Seit Jahren soll es bereits Querelen mit dem mutmaßlichen Täter gegeben haben, es ging laut Polizei um Beleidigungen oder Drohungen. Sogar wenige Stunden vor der Tat war eine Streife vor Ort, zog dann aber wieder ab, weil der 64-Jährige nicht aufzufinden war.

Kurze Zeit später kam der Mann zurück, richtete drei Menschen regelrecht hin und verletzte zwei weitere schwer. Die Fahnder gehen nicht von einer Affekt-Tat, sondern von einem planvollen Vorgehen des Mannes aus.

Welche Fragen offen sind

Beschuldigt wird der 64-Jährige des dreifachen Mordes und des versuchten Mordes in zwei Fällen. Immer noch sind aber viele Fragen offen: Etwa, wie viele Schüsse der mutmaßliche Täter insgesamt abgegeben hatte und wie er als Sportschütze an derart durchschlagsstarke Munition kommen konnte. Unklar ist auch, ob der 64-Jährige unter psychischen Problemen leidet.

Vorbestraft ist er laut Polizei nicht. Wie sein Anwalt Walter Rubach auf Nachfrage von BR24 sagte, hat sich der Mann bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Trauer in Langweid und der Region

Am Tatort, vor der Tür des Mehrfamilienhauses, haben Anwohner indes als Zeichen ihrer Trauer Grablichter und Blumen abgelegt. Der FC Augsburg legte beim Heimspiel eine Gedenkminute ein.

In den regionalen Internetforen sprechen die Menschen den betroffenen Angehörigen ihr Beileid aus. Viele bewegt besonders, dass das getötete Ehepaar einen minderjährigen Sohn hinterlässt.