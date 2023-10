Bayerns Landtag: Bisher kaum Spiegelbild der Bevölkerung

Im Parlament, das Bayern in den vergangenen fünf Jahren vertrat, saßen also nur acht Personen mit Migrationshintergrund. Eine eigene Einwanderungserfahrung ist noch seltener: Lediglich vier der nun scheidenden Abgeordneten sind nicht in Deutschland geboren worden.

Laut dem Mediendienst Integration war der Anteil im Freistaat deutlich kleiner, als in vielen anderen Bundesländern. In Baden-Württemberg hatten 2021 beispielsweise 11,7 Prozent der Abgeordneten im Landtag einen Migrationshintergrund – der Durchschnitt aller Landtage lag bei 7,2 Prozent. Der große Unterschied zwischen den Ländern lasse sich vor allem auf unterschiedliche Bevölkerungsanteile zurückführen: "In Bundesländern mit hohen Anteilen von Menschen – und Wahlberechtigten – mit Migrationshintergrund ist der Anteil der Abgeordneten mit Migrationshintergrund höher, auch wenn für einige Länder dieser Zusammenhang schwächer ausfällt." Bayern war – neben dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – eines der Länder, in denen dieser Zusammenhang besonders schwach und die Repräsentationslücke damit besonders groß war.