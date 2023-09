Musik zu laut: Mann verletzt 34-Jährigen mit Messer

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Er fühlte sich offenbar von der zu lauten Musik gestört: So hat ein Mann einen 34-Jährigen mit einem Messer verletzt, als dieser mit seinen Freunden an einem Fluss feierte. Nach dem Vorfall in Garmisch-Partenkirchen sucht die Polizei nach dem Täter.