Rund 300 Passagiere aus Regionalzug in München evakuiert

Am ersten Wiesn-Abend hat ein technischer Defekt an einem Regionalzug für Aufregung an der Hackerbrücke in München gesorgt. Rund 300 Reisende wurden am Samstagabend an der S-Bahnhaltestelle evakuiert.