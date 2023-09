Flugplatz Bamberg: Kleinflugzeug stürzt beim Start ab

An einem Flugplatz in Bamberg ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug beim Start abgestürzt. Über mögliche Verletzte oder Todesopfer konnte die Polizei auf BR-Anfrage noch keine Informationen geben.

Auf Fotos ist zu sehen, dass das Flugzeug in mehrere Teile zerrissen wurde. Das Heckteil blieb an einem Zaun hängen. Offenbar war die Maschine nach dem Absturz auch in Flammen aufgegangen.

Flugplatz liegt im Norden der Stadt Bamberg

Der Unfall ereignete sich auf dem Flugplatz Bamberg-Breitenau, der bis 2012 unter dem Namen "Bamberg Army Airfield" von der US-Armee betrieben worden war. Bereits damals wurde der Platz im Norden der Stadt Bamberg hauptsächlich für zivilen Flugverkehr genutzt.