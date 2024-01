Münchner Großdemo gegen rechts hat begonnen

Für heute sind in Bayern neben München auch Veranstaltungen in Regensburg, Coburg und Bad Tölz geplant, bundesweit soll es weitere Demonstrationen - etwa in Berlin, Köln, Leipzig und Cottbus - geben.

Regensburg: Protest gegen "Normalisierung" der extremen Rechten

In Regensburg versammeln sich zur Stunde nach ersten Schätzungen mindestens 4.000 Menschen in der Altstadt. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis "Initiative gegen Rechts" aufgerufen. Dem Bündnis gehören über 20 Mitgliedsgruppen an, unter anderem Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen wie "Fridays For Future" und "Sea Eye". Laut einem Polizeisprecher verlief die Demonstration bisher sehr friedlich.

Unter den Demonstranten seien auch viele Familien mit Kindern. Allerdings habe die Polizei Mühe, wegen des starken Zulaufs die Gassen und Wege zum Haidplatz freizuhalten, so ein Sprecher. Die Redner und Teilnehmer der Kundgebung wenden sich gegen eine ihrer Ansicht nach zunehmende Normalisierung der extremen Rechten. Bis tief in die sogenannte bürgerliche Mitte hinein hätten rassistische, antisemitische und demokratiefeindliche Ansichten eine feste Heimat. Es gelte jetzt, in allen Lebensbereichen und gesellschaftlichen Schichten klare Kante zu zeigen. Unter den Teilnehmern sind auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und die zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU).

Proteste nach Enthüllung eines menschenverachtenden Plans

Die Proteste sind unter anderem beflügelt durch die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November 2023, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der "Werteunion" teilgenommen hatten. Correctiv enthüllte den Plan der Rechten, unter anderem Menschen mit Migrationshintergrund zu deportieren.

Seit der Recherche-Veröffentlichung gibt es zahlreiche Demos bundesweit. Deutschlandweit gingen am Samstag Hunderttausende auf die Straßen, in Bayern kamen allein in Nürnberg nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen zusammen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer warben mit selbst gestalteten Plakaten für ein Miteinander in Deutschland. Sprechchöre riefen: "Ganz Nürnberg hasst die AfD!"