"Faschismus hat hier keinen Platz" – München gegen rechts

Reiter: "Bin stolz, Münchner Oberbürgermeister zu sein"

"Ich bin überwältigt von dem Zeichen, das die Münchnerinnen und Münchner heute für die Demokratie und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Hetze gesetzt haben", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Das sind die Momente, wo ich stolz bin, Münchner Oberbürgermeister zu sein: wenn hunderttausend Menschen hier sind, die sich gegen diese Politik, gegen diesen Rechtsruck in der Politik in Deutschland, in Bayern, aber auch in München wenden." Und weiter: "Wir werden alles tun, gegen jeden Ruck nach rechts, den wir derzeit sehen, aufzustehen."

Vor Ort ist auch Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause von den Grünen. In Bezug auf das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam, bei der über die Vertreibung von Millionen Migranten aus Deutschland gesprochen wurde, sagt er: "Ich finde es wichtig, dass so viele Leute heute zeigen: Ihr seid nicht allein, sondern wir stehen hier gemeinsam!" Die Menschen müssten keine Angst davor haben, dass "so etwas mal in die Tat umgesetzt wird".

Söder "Starkes Zeichen für die Demokratie"

Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der auf der Demonstration nicht gesichtet wird, schreibt auf X: "Ein starkes Zeichen für die Demokratie: Zehntausende engagierte Bürgerinnen und Bürger haben heute in Deutschland und Bayern gegen Rechtsradikalismus demonstriert. Vielen Dank für dieses klare Signal! Wenn Demokraten zusammenhalten, haben Extremisten keine Chance. Wir werden unsere Werte gemeinsam und entschlossen verteidigen."

Für Diskussionen hatte im Vorfeld gesorgt, dass auch Vertreter vom Antifa Stammtisch München und Antifa NT, die vom bayerischen Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft und beobachtet werden, auf der Rednerliste standen. Dazu sagt der frühere bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bei der Demo: Man könne "im Detail immer etwas kritisieren", ihm gehe es aber darum, "mit vielen Münchner Bürgern hier zusammenzustehen".

Organisatoren trotz Abbruch der Demo zufrieden

Auch die Organisatoren der Demonstration zeigen sich zufrieden: "Wir blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf. Wir sind so glücklich, dass es so viele sind", sagt Luc Ouali von Fridays for Future. Aber es mache natürlich auch traurig, dass die Veranstaltung abgebrochen werden musste. Schließlich hätte man viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt.

Die Demonstration in München wurde wegen des großen Zulaufs etwa eine Stunde nach Beginn gestoppt. Zu dem Zeitpunkt waren von der Polizei geschätzt mehr als 100.000 Menschen in die Innenstadt geströmt. Die Veranstalter sprachen von 250.000. Ausgegangen war man im Vorfeld von etwas über 25.000.