Großbrand in Westernstadt "Pullman City"

In der Westernstadt "Pullman City" in Eging am See im Landkreis Passau ist am Morgen gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. Nach Polizeiangaben ist aber damit zu rechnen, dass ein großer Teil der in Brand geratenen Holzgebäude nicht zu retten sein wird. Der Schaden dürfte im Millionenbereich liegen. Hinweise auf Verletzte gab es gegen 7.40 Uhr nicht.