Demo gegen Rechts in München: Einschränkungen im Verkehr

Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts - Für Demokratie und Vielfalt" dürften am Sonntag laut Polizei mehr als 25.000 Menschen an der Kundgebung in München teilnehmen. Die Veranstalter gehen von deutlich mehr Demonstranten und Demonstrantinnen aus. Dazu aufgerufen hat ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Vereinen und Institutionen, darunter auch Jugendorganisationen wie die Jusos, Linksjugend und Grüne Jugend.

Polizei: Verkehrsbehinderungen in und um Schwabing

Die Demonstranten wollen am frühen Nachmittag vom Siegestor aus Richtung Münchner Freiheit ziehen und wieder zurück. Die Polizei rechnet in und um Schwabing mit Verkehrsbehinderungen und rät, dieses Gebiet ab dem frühen Nachmittag zu meiden.

Auf der Route des Demonstrationszuges liegt auch das Haus der Burschenschaft Danubia. Diese Studentenverbindung wird als rechtsextremistische Gruppierung vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Zur Begleitung der Großdemonstration plant die Polizei den Einsatz von rund 400 Beamtinnen und Beamten. Vor dem Haus der Burschenschaft wird ein Sperrgitter aufgestellt, um es vor eventuell geworfenen Gegenständen zu schützen.

Engpässe im U-Bahnverkehr möglich

Da am Sonntagnachmittag auch ein Fußballspiel des FC Bayern in der Allianz Arena stattfinden wird, kann es laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu Engpässen im U-Bahn-Verkehr kommen, vor allem bei der U3 und U6. Sollte ein U-Bahnhof überfüllt sein, werde man diesen zeitweise aus Sicherheitsgründen sperren, so ein Sprecher der MVG. Man habe zusätzliches Personal für Sonntag eingeteilt.

Umleitung von Bussen rund um Münchner Siegestor

Zudem sollen am Sonntag alle Busse im Abschnitt zwischen Odeonsplatz und Siegestor von 13 bis 18 Uhr umgeleitet werden. Das betrifft die Linien 58/68, 100, 153 und 154. Die MVG empfiehlt allen Fahrgästen, sich auf längere Fahrtzeiten einzustellen.