Tausende bei Kundgebung im Oberallgäu: Kritik an Bundesregierung

An der Kundgebung in Burgberg im Oberallgäu gegen "soziale Ungerechtigkeit der Politik" haben bislang laut Polizei ca. 3.000 Personen und Fahrzeuge teilgenommen, darunter 300 Traktoren. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: "Mitanond zähme'd stong", also "miteinander zusammenstehen". Die Polizei spricht von einem störungsfreien Verlauf der Kundgebung. Auch im Verkehr gab es keine größeren Probleme. Das Landratsamt hatte wegen der Veranstaltung mehrere Straßen gesperrt.

Gemeinsam gegen die "soziale Ungerechtigkeit" der Regierung

Veranstaltungsleiter und Landwirt Matthias Fink bestätigte die Zahlen der Polizei und betonte, es sei "alles ruhig", die Teilnehmer seien "alle gut drauf", es herrsche keine aggressive Stimmung. Die Veranstaltung wurde von sechs Privatleuten organisiert, sie richtet sich gegen die Politik der Bundesregierung, konkret gegen die "soziale Ungerechtigkeit der Politik", wie Fink es gegenüber dem BR formuliert hat.

Aiwanger kritisiert Bundesregierung

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kritisierte in seiner Rede auf der Kundgebung die Bundesregierung und forderte sofortige Neuwahlen. Geplant waren außerdem Reden von Vertretern des Hotel- und Gaststättenverbands, der Landwirtschaft, des Handwerks und der Speditionen. Die Veranstaltung möchte laut Fink "ein breites Spektrum der Bevölkerung mitnehmen".