Möbelhaus-Insolvenz: Verlieren Kunden ihre Anzahlungen?

Wie gehts weiter mit den insolventen Möbelhäusern Spilger im Landkreis Miltenberg? Und was passiert mit den Kundinnen und Kunden, die schon Geld für Möbel angezahlt haben? Auf eine Anfrage von BR24 hat sich nun XXXLutz gemeldet. Der Möbelriese will das Wohn-Center Spilger mit seinen beiden Standorten in Obernburg und Großwallstadt zum 1. Oktober übernehmen. Das Bundeskartellamt muss allerdings noch zustimmen.

Arbeitsplätze bei Möbelhaus Spilger sind gesichert

Die gute Nachricht: Die Arbeitsplätze sind gesichert. Alle Menschen, die in den beiden Filialen am Untermain arbeiten, behalten ihre Jobs, heißt es von der Unternehmenskommunikation von XXXLutz. Das Sortiment will die Einrichtungshaus-Kette anpassen.

XXXLutz: Anzahlungen sind Teil der Insolvenzmasse

Für die betroffenen Kundinnen und Kundinnen hingegen gibt es keine guten Nachrichten von XXXLutz. Etwa 1.500 Menschen sind von der Insolvenz von Spilger betroffen. Sie hatten zum Teil schon Anzahlungen für Küchen oder Möbel geleistet – in den meisten Fällen die Hälfte des Kaufpreises. Die Küchen oder Möbel wurden aber bis heute nicht geliefert. Die Anzahlungen gehen nun in die Insolvenzmasse über. Die Menschen hoffen, dass sie zumindest einen Teil des Geldes zurückbekommen. In der Stellungnahme von XXXLutz heißt es: "Hinsichtlich bereits geschlossener und noch nicht realisierter Aufträge obliegt dies rein rechtlich weiterhin Spilger." Etwaige Forderungen seien hier geltend zu machen.

Der Möbelriese wolle den Betroffenen aber günstige Angebote für andere Möbel machen. "Wir werden allen betroffenen Kunden im Rahmen eines 'Wiedergutmachungsprogramms' individuelle und insbesondere auch preislich attraktive Lösungen anbieten", heißt es von XXXLutz.

Unsicherheit und Wut bei Möbelkundinnen und -kunden

Mitte August hatten rund 50 Kundinnen und Kunden vor dem Wohncenter Spilger in Obernburg demonstriert. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen Firmeninhaber Bernd Spilger. Er hatte für sein Möbelhaus Anfang Juni Insolvenz angemeldet und ist nun in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.