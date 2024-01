Milde Temperaturen: In Teilen Frankens steigen die Flusspegel

Das Thermometer klettert in den kommenden Tagen in Franken vereinzelt auf zweistellige Werte, der Schnee der vergangenen Tage ist vielerorts schon geschmolzen. Durch das Tauwetter steigen auch die Pegel an den Flüssen und Bächen. In Teilen Mittel- und Oberfrankens könnte es wegen der Schneeschmelze und der Niederschläge zu Überschwemmungen kommen.

Meldestufe 2 für die Itz im Landkreis Coburg

In Oberfranken sind besonders die Landkreise Bamberg und Coburg betroffen. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach hat am Dienstagmorgen eine Warnung vor Überschwemmungen herausgegeben. Die Pegelstände an einigen Flüssen steigen demnach deutlich an. In Schenkenau im Landkreis Coburg ist der Pegel der Itz laut Wasserwirtschaftsamt und dem Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) unerwartet stark angestiegen und hat die Meldestufe 2 von 4 erreicht. Dass er weiter ansteigt, könne nicht ausgeschlossen werden. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten über die Ufer treten, warnt das Kronacher Amt.

Meldestufe 1 für Teile Mittelfrankens

Entspannter scheint die Lage in Mittelfranken zu sein: Zwar lassen Tauwetter und Niederschläge auch hier die Flusspegel steigen – allerdings bislang noch auf relativ niedrigem Niveau. Wie das Wasserwirtschaftsamt Ansbach mitteilt, gilt für die Pegel Thann an der Altmühl, Reichenbach an der Wörnitz und Rödenweiler an der Sulzach jeweils die Meldestufe 1. Dasselbe gilt für die Messstelle Aha an der Altmühl im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das Wasserwirtschaftsamt rechnet zunächst mit gleichbleibenden – möglicherweise auch steigenden Pegelständen. Denn für die kommenden Tage sind weitere Niederschläge vorhergesagt, zudem begünstigen die hohen Temperaturen das Auftauen gefrorener Böden.