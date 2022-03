Mehr Flugverkehr über Bayern wegen Krieg in der Ukraine

Luftstraße führt über Raum Passau, Regensburg und Nürnberg

Das führt zu einer klaren Konzentration vieler Flugzeuge auf der Luftstraße, die im Südosten Europas, also in der Türkei, beginnt und dann über Rumänien und Ungarn nach Österreich führt. Bayern erreicht diese Luftstraße im Raum Passau. Sie geht dann über dem Bayerischen Wald weiter nördlich an Regensburg und Nürnberg vorbei nach Frankfurt am Main.