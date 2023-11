Mann nach Attacke in Nürnberg in Lebensgefahr

In einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt ist am Abend ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden. Eine Mitarbeiterin des Parkdienstes habe das Verletzen bei einem Kontrollgang im siebten Stock des Parkhauses am Hauptmarkt gefunden und den Notruf verständigt, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Fahndung nach möglichen Tätern

Nach der Erstversorgung durch Polizisten und einen Notarzt sei der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Über die Art der Verletzungen wollte die Sprecherin keine Angaben machen.

Die Umstände deuteten laut Polizei auf eine Fremdeinwirkung hin. Nach möglichen Tätern wird gefahndet. Weitere Details sind noch unklar.