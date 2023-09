Ludwig Hartmann: Mit neuer Energie in die Zukunft

Die BR24-Wahlarenen

An drei Abenden finden sechs einzelne Wahlarenen in der Länge von jeweils 30 Minuten statt. Das Konzept der BR24 Wahlarenen ist angelehnt an die Sendung "jetzt red i", ein Sendeformat des BR, in dem Bürgerinnen und Bürger live vor Ort mit verantwortlichen Politikerinnen und Politikern über aktuelle Themen diskutieren. Es moderieren Franziska Eder und Christian Nitsche, Helene Reiner greift die Fragen aus dem Netz auf.

Bei jeder der drei Sendungen haben etwa 90 Studiogäste die Möglichkeit zur Teilnahme. Um den speziellen Anforderungen der Wahlsendungen gerecht zu werden, soll das Publikum in seiner Zusammensetzung die ganze Breite der bayerischen Bevölkerung widerspiegeln - die Auswahl des Publikums besorgt jeweils das Institut infratest dimap.

Die weiteren BR24 Wahlarenen, in denen sich die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien den Fragen von Bürgern stellen, finden am Mittwoch, 20. September (20.15 Uhr Hubert Aiwanger, Freie Wähler, 21 Uhr Katrin Ebner-Steiner, AfD) sowie am 27. September statt (20.15 Uhr Florian von Brunn, SPD, 21 Uhr Martin Hagen, FDP). Zum Auftakt war außer Ludwig Hartmann auch Markus Söder zu Gast.

Audio: Das Grüne Spitzenduo für Bayern