Kommende Mauterhöhung wird auch Verbraucher treffen

Die Transport- und Logistikbranche hat seit Jahren mit vielen Problemen zu kämpfen. Ob es das fehlende Personal betrifft, eingeschränkte Lieferketten, fehlende Parkplätze auf Autobahnen oder den harten Wettbewerb mit osteuropäischen Anbietern.

Am 1. Dezember kommt mit der Einführung einer CO₂-Abgabe eine kräftige Erhöhung der Maut. Sie wird sich für Diesel-Lkws nahezu verdoppeln, denn je Tonne CO₂ sind dann 200 Euro fällig.

Neue Mautberechnung ab Dezember

Im Juni hatte die Bundesregierung beschlossen, die Lkw-Maut ab Dezember an die Höhe des CO₂-Ausstoßes zu koppeln. Dabei geht es um die Umsetzung einer EU-Vorgabe, wonach die tatsächlichen externen Kosten für Luft- und Lärmbelastung dem Lkw-Verkehr angelastet werden dürfen.

Zukünftig setzen sich die Mautsätze damit aus vier Kostenteilen zusammen: den Kosten der Infrastruktur, der Luftverschmutzung, der Lärmbelastung und des CO₂-Ausstoßes. Dieser CO₂-Aufschlag beträgt 200 Euro pro Tonne und damit 90 Euro mehr als EU-rechtlich mindestens vorgeschrieben ist. Das bringt kräftig Geld in die Staatskasse.

Deutsche Transportbranche bangt um ihre Zukunft

Sandra Herbst ist Vizepräsidentin des Landesverbandes Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) und führt selbst ein Unternehmen in Bamberg. Für ihre 130 Lkw musste sie bis jetzt rund 200.000 Euro monatlich an Maut kalkulieren. Ab Dezember werden es 400.000 Euro sein. Eine enorme Belastung, die sie an ihre Kunden weitergeben muss.

Damit wird die Mauterhöhung auch wieder den Verbraucher treffen. "Es gibt Hochrechnungen unseres Verbandes, dass eine vierköpfige Familie im Jahr bis zu 370 Euro Mehrkosten durch die Umlegung der Maut hat", sagt Herbst. In Bayern bestehen die meisten Lkw-Flotten aus ein bis fünf Lastwagen - die könnten sich bei den Preisverhandlungen gar nicht so durchsetzen wie die Großen, so Herbsts Befürchtung.

BGL: Enorme Mehrbelastung für Familienbetriebe

Der "Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung" (BGL), macht mittlerweile mit einer Kampagne auf die Folgen für Zehntausende Familienbetriebe durch die massive Erhöhung der Maut aufmerksam. Die Mauterhöhung bedeutete für die Unternehmen eine Mehrbelastung von rund 7,6 Milliarden Euro, warnt der Verband.

Es gehe um Firmen, die systemrelevant seien, denn sie kümmerten sich tagtäglich um die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft. "Nicht jedes Transportunternehmen kann die Zusatzbelastung stemmen und die Eisenbahn wird die in Zukunft eventuell leer bleibenden Supermarktregale auch nicht auffüllen können", so der BGL.

Zudem, so Herbst, breche die Regierung derzeit ihr Versprechen, dass es keine Doppelbesteuerung für die Branche geben werde. "Doch genau das kommt auf uns zu." Erst komme die Mauterhöhung im Dezember mit einem CO₂-Aufschlag und dann folge einen Monat später im Januar 24 die turnusgemäße Erhöhung des nationalen CO₂-Preises auf fossile Energie wie eben Benzin und Diesel. Die Regierung hat den CO₂-Preis auf 45 Euro pro Tonne festgelegt, was einen Preisanstieg des Diesels von rund fünf Cent pro Liter bedeutet.

Umweltfreundliche Lkw fehlen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mit der stärkeren Koppelung der Maut an den CO₂-Ausstoß starke Anreize für die Branche schaffen, um auf klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Die Krux: Am Markt gibt es kaum emissionsfreie Lkw und vor allem keine entsprechende Tank- und Ladeinfrastruktur.

Die Branche fordert deshalb realistische Lösungen. Der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung schlägt statt einer schlagartigen Quasi-Mautverdopplung – ohne Ausweichmöglichkeit auf alternativ angetriebene Lkw – eine stufenweise Erhöhung der Lkw-Maut vor. Sie solle sich an der zunehmenden Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge und entsprechender Ladeinfrastruktur über die nächsten Jahre orientieren.