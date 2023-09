2:1-Sieg gegen Frankreich "emotionaler Befreiungsschlag"

Im ersten Spiel nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick zeigt sich die Nationalmannschaft gegen Frankreich klar verbessert und gewinnt verdient mit 2:1. Interims-Teamchef Rudi Völler hat den EM-Gastgeber aus dem Stimmungstief geführt. Denn statt den bei deutsche Spielen mittlerweile schon obligatorischen Pfiffen gab es am in Dortmund donnernden Applaus. Thomas Müller, der denn Vorzug vor Kai Havertz bekam, sorgte in der 4. Minute für einen Traumstart der DFB-Elf. Eine La-Ola-Welle nach der anderen rollte durch das Stadion.

"Wir waren fleißig und haben uns in den richtigen Momenten belohnt. So macht es Spaß", sagte Torschütze Thomas Müller hinterher in der ARD: "Wir brauchen es nicht überzubewerten, aber das war schon ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag." Danach verteidigte das DFB-Team leidenschaftlich und als Kollektiv, Leroy Sané (87.) machte den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Testspielen perfekt. Antoine Griezmann (89.) gelang nach mit einem Foulelfmeter nur noch der Anschlusstreffer für die ohne Superstar Kylian Mbappé spielenden Franzosen.

Wer kommt nach Völler?

Und wie geht es nun weiter? 276 Tage vor Turnierstart betonte Völler erneut, dass er als Coach nicht für die EM-Mission bereit stehe. Der 63-jährige Völler hatte sein Teamchef-Comeback nach 19 Jahren von Anfang an als "einmalige Sache" deklariert. Aber im Paket mit dem neuen Nachwuchs-Sportdirektor Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner erledigte er nach der Freistellung von Flick nach dem desaströsen 1:4 gegen Japan in kürzester Zeit einen Topjob. Das Erscheinungsbild der DFB-Elf war ein komplett anderes.

Die Bundestrainerfrage wird daher auch die kommenden Tage bestimmen - mit dem von den Fans gefeierten Völler mittendrin. "Es gibt nur ein Rudi Völler", rief das Publikum. Kommt wirklich einer wie Julian Nagelsmann? Im Oktober geht das Nationalteam auf USA-Tour, bis dahin will Sportdirektor Völler zusammen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke den Flick-Erben finden. Laut Neuendorf sei dabei ein ausländischer Trainer wie etwa Louis van Gaal ausdrücklich eine "Option."