"Liebe gewinnt": Kirchensegen für queere Paare bleibt kontrovers

Die bundesweite Segensaktion für Paare in katholischen Kirchen geht in die zweite Runde: Alle Menschen, die sich lieben, sind eingeladen, sich segnen zu lassen – auch und gerade homosexuelle Paare. "Wir feiern die Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen und bitten um Gottes Segen", heißt es dazu auf der Homepage der Aktion, die in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #liebegewinnt firmiert.

Zweite Segnungsaktion fällt kleiner aus als im ersten Jahr

Auf der Homepage der Initiative waren im Vorfeld rund 80 Gottesdienste im gesamten Bundesgebiet angemeldet. In Bayern waren jedoch nur Segnungen in Schweinfurt, Würzburg und Nürnberg angekündigt, keine mehr in München und Augsburg wie noch im vergangenen, ersten Jahr. Überhaupt fällt die Aktion in der zweiten Auflage kleiner aus als im Vorjahr mit damals 110 angebotenen Gottesdiensten.

Damals reagierten Seelsorgende im gesamten Bundesgebiet auf eine Klarstellung des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare. Im März 2021 hatte die Glaubenskongregation erneut erklärt, die Kirche habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen. Praktizierte Homosexualität ist nach der Lehre der katholischen Kirche Sünde. Diese könne nicht gesegnet werden, wohl aber der einzelne Sünder.

Erstmals Segnungsfeier mit Bischof und in Bischofskirche

Nach diesen neuerlichen Einlassungen aus dem Vatikan, der darauf erfolgten ersten "Liebe gewinnt"-Protestaktion und zuletzt auch der bundesweiten Coming-Out-Aktion "Out in Church" halten auch immer mehr Vertreter der katholischen Hierarchie die katholische Lehre in Sachen Homosexualität für diskriminierend. Zuletzt solidarisierten sich etwa auch deutsche Bischöfe mit den homosexuellen Angestellten, die sich bei "Out in Church" geoutet hatten, und zogen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Laut kirchlichem Arbeitsrecht stellen homosexuelle Verbindungen einen Loyalitätsverstoß dar, der eine Kündigung zur Folge haben kann.

An der diesjährigen "Liebe gewinnt"-Aktion beteiligt sich nun erstmals auch ein Bischof mit einem Segnungsgottesdienst, nämlich der Essener Weihbischof Ludger Schepers, der zugleich der Beauftragte der deutschen Bischöfe für den Kontakt zur Pastoral queerer Menschen ist.

München: "Keine Kirche für Segnungsfeiern gefunden"

Gleichzeitig kritisiert der in München tätige Priester Wolfgang Rothe, der im vergangenen Jahr mit einem Segnungsgottesdienst in der Landeshauptstadt teilgenommen hat, dass ihm heuer keine Kirche im Erzbistum München und Freising zur Verfügung gestellt worden sei. "Alle diesbezüglichen Anfragen blieben entweder unbeantwortet oder wurden abgelehnt", so Rothe in einer Mitteilung.