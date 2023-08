Leere Regale: Streiks im Einzel- und Großhandel gehen weiter

In zahlreichen Edeka-Filialen werden auch in der kommenden Woche einzelne Regale leer bleiben. Denn die Streiks im bayerischen Groß- und Einzelhandel gehen weiter. Wie die Streikleiterin von Verdi für den Großhandel in Mittelfranken, Rita Wittmann, dem Bayerischen Rundfunk sagte, gehen die Streiks in den bereits seit drei Wochen bestreikten Zentrallager von Edeka in Schwabach und Sachsen bei Ansbach auch die gesamte kommende Woche weiter.

Es reicht nicht mehr zum Leben

Ein Angebot der Edeka-Geschäftsführung habe nur für noch mehr Zulauf von Streikenden gesorgt. Es enthält nämlich eine Prämie für die Mitarbeitenden, die sich verpflichten, sich nicht mehr an Streiks zu beteiligen. "Streik ist ein Grundrecht, das lassen wir uns nicht nehmen", betont Wittmann. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung für den Großhandel um 13 Prozent und mindestens 2,50 Euro pro Stunde mehr für die Beschäftigten im Einzelhandel. Eine Umfrage unter rund 10.000 Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel habe ergeben, dass mehr als 70 Prozent Probleme haben, mit ihrem Gehalt den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Weniger Auswahl in Oberfranken

Auch in Oberfranken zeigt der Streik inzwischen deutliche Auswirkungen – dort besonders in den Supermärkten von Rewe. Seit 2021 gab es mehr als 100 Streiktage im Zentrallager in Buttenheim bei Bamberg. In den Märkten sind beispielsweise Kaffee, Chips, Getränke und Trockenwaren wie Nudeln Mangelware. Die Versorgung der Kunden mit Grundnahrungsmitteln sei aber weiterhin gesichert, sagte Paul Lehmann, Verdi-Streikleiter für Oberfranken, dem BR: "Es muss kein Kunde verhungern." Es seien auch keine Produkte komplett aus den Regalen verschwunden, lediglich die Auswahl sei zur Zeit kleiner. Der Streik richte sich nicht gegen die Kunden, betonte Lehmann, aber die Gewerkschaft werde Reallohnverluste nicht hinnehmen.

Edeka überbrückt mit polnischen Mitarbeitern

Am 28. August findet die sechste Verhandlungsrunde für den Großhandel statt, im Einzelhandel werden die Tarifverhandlungen am 16. August fortgesetzt. Der Edeka-Konzern versucht sich nach Angaben von Streikleiterin Wittmann inzwischen mit Mitarbeitern aus Polen zu behelfen. Rund 40 Männer und Frauen seien mit befristeten Verträgen im Lager in Schwabach und 20 weitere in Sachsen eingestellt worden. Im Einzelhandel in Mittelfranken werden bis zum Wochenende auch noch die Filialen von IKEA und H&M sowie der Marktkauf in Nürnberg bestreikt.