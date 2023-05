Kontrolleure außer Kontrolle? Ermittlungen gegen DB-Personal

Nach einem Zwischenfall in der S-Bahn sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Der Verdacht richte sich gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, heißt es in der Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich am vergangen Samstag gegen 13.00 Uhr auf der Strecke der S4 von Ansbach nach Nürnberg. Bei einer 27-jährigen Frau, die ohne Fahrschein unterwegs war, sollen die Kontrolleure sehr aggressiv vorgegangen sein.

Kontrolleure sollen Frau aus dem Zug geschubst haben

Die Bahnmitarbeiter sollen die Frau zunächst zu Boden gestoßen und sie an der Haltestelle Raitersaich aus dem Zug geschubst haben, wobei sie sich verletzte. Nach Angaben der jungen Frau sollen mindestens zwei männliche und eine weibliche Reisende den Vorfall gefilmt haben. Die Bundespolizei bittet nun diese und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.