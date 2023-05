Mordprozess: Frau getötet, um Drogenkonsum zu verdecken?

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth muss sich seit heute ein 34-jähriger Mann aus Fürth wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im September vergangenen Jahres seine Ehefrau mit 14 Messerstichen getötet zu haben. Den Ermittlungen der Anklagebehörde zufolge war ein Streit über den Drogenkonsum des Mannes Auslöser der Tat. Die Ehefrau soll ihrem Mann damit gedroht haben, die Polizei über seinen fortgesetzten Drogenkonsum zu informieren.

Mann verprügelte Frau schon zuvor

Dies hätte den Widerruf der Bewährung nach sich ziehen können. Der 34-Jährige war im Juni 2021 wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung an seiner Frau zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden – die Strafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. In der Tötung der Frau sieht die Staatsanwaltschaft den Versuch des Angeklagten, seine erneuten Drogendelikte zu verdecken. Damit sei ein Mordmerkmal erfüllt. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 15. Juni erwartet.