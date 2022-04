Jüdische Gemeinden: Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete

Es fehlen Plätze in Kitas und Schulen für Geflüchtete

Für Dorina Kuzenko ist die Arbeit noch nicht zu Ende. Sie macht sich auf den Weg zu einer Wohnung in der Regensburger Altstadt. Das Haus gehört der katholischen Kirche, wird aber nun von Geflüchteten bewohnt, um die sich die Sozialarbeiterin der jüdischen Gemeinde kümmert. Als sie die Wohnung betritt, kommen ihr schon mehrere Kinder entgegen. Sie leben hier mit ihren Müttern. In den Ecken stapeln sich Spielsachen, allesamt Spenden. "An Kleidung und Spielsachen mangelt es nicht", sagt Kuzenko. "Was fehlt sind Plätze in Kitas und Schulen, die aber dringend gebraucht werden." Ein Mädchen sitzt stattdessen an einem Laptop. Sie hat Online-Unterricht, mit einer Lehrerin in der Ukraine.

"Das Leben bleibt in der Ukraine zurück"

Aus den Zimmern blicken Frauen, denen das Lachen schwerfällt. Sie seien froh über die Hilfe, sagt eine Geflüchtete aus dem umkämpften Irpin. "In der Ukraine ist das Leben geblieben: Familie, Mann, Haus." In einigen Zimmern fehlt es noch an Schränken und Bettgestellen; in der Küche an einem Kühlschrank und einem Kochherd, mit ausreichend Platz für das Essen für mindestens acht Bewohner. In den nächsten Tagen sollen wieder Möbel kommen, die hat Dorina Kuzenko schon organisiert. "Was würden wir nur ohne sie machen", sagt eine weitere Ukrainerin auf Russisch. Kuzenko ist gerührt. Dann muss sie sich schon wieder verabschieden. Die Sozialarbeiterin muss ins Ankerzentrum, um bei der Registrierung zu helfen. Warum sie das alles tue? "Das ist doch ganz normal: Zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht."