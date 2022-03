Flüchtlingshelfer klagen: "Verantwortung lastet schwer auf uns"

Als Lena Goos vor zwei Wochen zusammen mit einigen anderen Ehrenamtlichen die Schulturnhalle in Langenzenn (Lkr. Fürth) besichtigte, "da war uns auf den ersten Blick klar, dass hier keiner auch nur eine Nacht bleiben kann." Denn es gab Feldbetten und dünne Decken und sonst – nichts. Keine Windeln, keine Feuchttücher, keine Wickelkommode, nicht einmal Mülleimer. Als dann ein paar Stunden später Dutzende geflüchtete Ukrainer kamen, konnten sie nicht einmal Tee kochen. Die Toilette war innerhalb kürzester Zeit verstopft. Doch weder vom Landratsamt noch von der Regierung von Mittelfranken war jemand vor Ort.

Langenzenner bringen Decken, Windeln, Mülleimer für Notunterkunft

Deshalb schafften die Langenzenner innerhalb kürzester Zeit heran, was nötig war: Hygieneartikel, Abfalleimer, große Wecktöpfe, um Wasser oder Babynahrung erhitzen zu können, Teebeutel und viele, viele warme Decken. Denn die Nächte in der Turnhalle neben dem Gymnasium waren kalt, die Menschen froren. Wäre am ersten Abend nicht eine Übersetzerin aus den Reihen der Ehrenamtlichen vor Ort gewesen, dann hätten die geflüchteten Ukrainer die Turnhalle vielleicht noch nicht einmal betreten. Sie hatten panische Angst vor einer Zwangsimpfung.

Stadt Langenzenn stellt Dolmetscher an

Für die Familie eines krebskranken Jungen richteten die Helferinnen und Helfer gleich am nächsten Tag den Gastraum des Kulturhofs als provisorische Wohnung her, auch schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Babys kamen schnell in Privatunterkünften unter. Die Stadt Langenzenn sprang in die Bresche und stellte einige der ehrenamtlichen Dolmetscherinnen auf Minijob-Basis an. Sie sind nun regelmäßig an der Notunterkunft und helfen bei Fragen.