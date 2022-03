Regensburger Unternehmer gründet Jobbörse für Geflüchtete

Viele Unternehmer werben um ukrainische Arbeitskräfte

Damit ist Zimmerer nicht alleine. Viele bayerische Unternehmen suchen derzeit Arbeitskräfte. So auch Phuc Huynh, der in Regensburg unter anderem ein Restaurant in der Nähe des Bahnhofs betreibt. An der Glasfassade hat er ein Stellengesuch in kyrillischen Buchstaben angebracht. Huynh hofft, dass sich ein Ukrainer sich angesprochen fühlt und sich bewirbt. Auf die Vermittlung durch das Arbeitsamt will Huynh nicht warten: "Jeder Arbeitgeber, der schon mal versucht hat, Stellen beim Arbeitsamt einzutragen, weiß, wie komplex das ist. Dann sind sie momentan überlastet oder es gibt technische Probleme. Es ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess, um Stellen, die schnell besetzt werden müssen, zu publizieren." In Regensburg herrscht zudem Vollbeschäftigung.