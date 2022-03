Solidarität mit der Ukraine: Friedensfest am Steinberger See

Musikprogramm am Sonntag

Nach den ersten Auftritten am Samstagnachmittag geht das Musikprogramm am Sonntag weiter. Von der Jugendblaskapelle Wackersdorf-Steinberg am See bis zur Unterhaltungsband "Die Wolfsegger" treten ganztags Künstler für den guten Zweck auf. Auf dem Gelände gelten die ausgeschilderten Corona-Regeln. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Die Idee für das Friedensfest

Anfang März war die Betriebsleiterin der Erlebnisholzkugel selbst mit einer kleinen Kolonne an der Grenze, hat dort laut Organisatoren 1200 Laibe Brot, Käsekrainer aus der Kugelwirtschaft, Powerbanks und Weiteres verteilt sowie Familien mit nach Deutschland gebracht. Aus den Überlegungen, wie man weiter helfen könnte, sei das Friedensfest am Steinberger See entstanden. Auch Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg unterstützte die Idee und warb im Vorfeld dafür.