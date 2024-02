Interaktiv: Schneemengen-Entwicklung in Bayern

Hier wird der durchschnittliche Abfluss pro Monat über mehrere Messstellen gezeigt. Stellen mit großen Messlücken wurden ausgeschlossen. Die Isar speist sich zu einem Teil aus Schnee in ihrem ganzen Wassereinzugsgebiet, das kann auch Schnee in Österreich betreffen. Setzt dort die Schneeschmelze früher ein, verschiebt sich der Höhepunkt der Wassermenge früher ins Jahr. Über den Sommer ist dann weniger Wasser zu erwarten: Weniger Schnee schmilzt schneller, Regen wird im Sommer seltener. Für den Rest des Jahres wird häufig mehr Niederschlag erwartet.

Verschiebt sich die Schneeschmelze früher ins Jahr und regnet es zugleich mehr, bedeutet das auch, dass zunehmend Hochwassergefahr früher im Jahr droht. Im trockeneren Sommer droht dagegen vermehrt Niedrigwasser. Davon ist vor allem Unterfranken betroffen, erklärt Ralf Ludwig: "In dieser Region muss leider davon ausgegangen werden, dass durch diese Konstellation weniger Regen, hohe Temperatur und hohe Verdunstung einfach sehr viel weniger Wasser für den Abfluss übrigbleibt und deswegen die Flüsse in Zukunft deutlich verstärkte Niedrigwasserphasen zu erwarten haben."

Veränderungen für Umwelt und Menschen

Wenn Flüsse sich in ihren Charakteristika verändern, bedeutet das gleichzeitig große Veränderungen für Tiere und Pflanzen, die im oder am Wasser leben. Gerade in den Alpen, aber auch im Alpenvorland, sind die Arten an kühleres Wetter angepasst. Sie müssen versuchen auszuweichen oder sich anzupassen. Beides ist schwierig, erläutert Stefan Ossyssek, Referent für Arten- und Biotopschutz beim Bund Naturschutz. "Bei den Fischen kennt man die Bachforelle, die gerade im Larvenstadium sehr anfällig ist, aber auch die Äsche."

Gerade in Bayern hängt auch die Energiewirtschaft am Flusswasser: Kühlwasser für thermische Kraftwerke kommt ohne das kalte Schmelzwasser schon wärmer an und könnte so seine Funktion nicht mehr erfüllen. Auch die Wasserkraft stellt der Klimawandel vor neue Herausforderungen. Zwar sind Turbinen darauf ausgerichtet, auch mit weniger Wasser auszukommen, allerdings schmälert jedes Niedrigwasser die Erträge und damit die Wirtschaftlichkeit einer Anlage.

Anpassung an Veränderungen notwendig

Neben Klimaschutz sei daher auch Anpassung notwendig, betont Ralf Ludwig von der LMU: "Wenn man in einer Welt klarkommen will, die regional drei, vier Grad wärmer ist, dann haben wir in den Flüssen gerade in puncto Hochwasser und Niedrigwasser eine ganz starke Veränderung zu erwarten, die auch erst mal bewältigt werden muss."

Ludwig spricht sich vor allem für naturbasierte Lösungen aus. Man könne etwa Böden entdichten, Drainagen entfernen, Fluss- und Uferstreifen begrünen. Und nicht mehr Wasser verbrauchen, als die Natur zur Verfügung stelle.