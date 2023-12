Bayern im Jahr 2050: Warme Winter und wenig Frost

Bayern hat einen Wintereinbruch erlebt, wie schon lange nicht mehr. Tagelang gab es Einschränkungen beim Flug- und Bahnverkehr. In München türmte sich der Schnee innerhalb weniger Stunden fast einen halben Meter hoch. Solche Extremwetter werden auch vom Klimawandel beeinflusst, erklärte ARD-Meteorologe Sven Plöger. Denn ein Grund für den jüngsten Schneerekord sind die warmen Meerestemperaturen, wodurch die Tiefs viel Feuchtigkeit mitgenommen haben, der bei uns als Schnee herunterkam.

Ebenfalls durch den Klimawandel beeinflusst sind Temperaturrekorde auch im Winter, wie beispielsweise an Silvester im vergangenen Jahr: 20 Grad – so hoch stiegen die Temperaturen noch nie an einem Silvestertag in München.

Wie geht diese Entwicklung weiter? Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) hat dazu umfangreiche Projektionsdaten berechnet – für jeden bayerischen Landkreis. Das Datenjournalismus-Team des Bayerischen Rundfunks hat die Daten des LfU für jeden bayerischen Landkreis aufbereitet, sodass ein Blick in die Klima-Zukunft Bayerns möglich wird.

Prognosen für drei Klimaszenarien

In den Daten sind drei Szenarien beschrieben: ein Bayern ohne zusätzlichen Klimaschutz, mit gemäßigtem Klimaschutz und mit starkem Klimaschutz. Wissenschaftler sprechen dabei von den Emissions-Szenarien RCP 8.5, 4.5 und 2.6. Wobei das Szenario RCP 8.5 der Annahme folgt, die Welt würde so weitermachen wie bisher und noch viele Jahrzehnte Öl, Gas und Kohle verbrennen. Das Szenario RCP 2.6 hingegen geht von ausgesprochen ehrgeizigen und schnellen Klimaschutzmaßnahmen aus – nach heutigem Stand ist bereits unwahrscheinlich, dass es noch eintritt.